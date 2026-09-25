Republica Moldova intră de sâmbătă, 26 septembrie, în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, iar autoritățile au pregătit un set de măsuri care vizează atât energia electrică și carburanții, cât și rezervele de apă. În orele de vârf, între 18:00 și 22:00, exporturile de energie vor fi limitate, spitalele și alte obiective esențiale vor avea prioritate la alimentare, iar în cazul unui deficit ar putea fi solicitată energie de urgență din țările vecine. În paralel, vor fi protejate stocurile de benzină și motorină, iar captarea apei din Nistru și Prut pentru irigare va fi sistată.

Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat, pe 25 septembrie, două decizii prin care sunt stabilite măsuri pentru asigurarea energiei electrice, menținerea unor stocuri suficiente de carburanți și protejarea rezervelor de apă.

Energie electrică: exporturile vor fi limitate în orele de vârf

În intervalul 18:00–22:00, când consumul de energie este cel mai mare, energia disponibilă va fi păstrată cu prioritate pentru consumul intern, iar exporturile vor fi limitate.

Spitalele, serviciile de urgență, stațiile de captare și pompare a apei și alte obiective esențiale vor avea prioritate la alimentarea cu energie electrică.

În cazul în care necesarul nu va putea fi acoperit prin achiziții obișnuite, autoritățile vor putea solicita energie de urgență din sistemele țărilor vecine.

Totodată, centralele de termoficare vor putea majora producția de energie electrică atunci când sistemul va avea nevoie, iar proiectele noi de producere și stocare a energiei vor putea beneficia de proceduri accelerate.

Autoritățile și instituțiile publice vor trebui să reducă și consumul de energie și carburanți. Iluminatul public va fi redus acolo unde acest lucru poate fi făcut în siguranță, iar iluminatul decorativ și publicitar va fi deconectat.

Noi reguli pentru stocurile de carburanți

Și în cazul carburanților sunt introduse măsuri pentru menținerea unor rezerve suficiente în țară.

La Portul Internațional Liber Giurgiulești, exportul și reexportul benzinei și motorinei va fi permis doar dacă în depozite rămân cel puțin 2.500 de tone de benzină și 7.500 de tone de motorină, cu excepțiile prevăzute în decizia Comisiei.

Transporturile care aduc carburanți în Republica Moldova vor beneficia de benzi dedicate la frontieră, iar trenurile care transportă carburanți vor avea prioritate pe calea ferată.

Pentru a preveni cumpărarea unor cantități excesive, motorina comercializată în recipiente la benzinării va fi limitată la 40 de litri. Pentru recipientele specializate utilizate la alimentarea tehnicii agricole, limita va fi de 100 de litri.

Totodată, dacă o stație dispune de motorină standard, aceasta trebuie să fie pusă la vânzare la prețul reglementat și nu poate fi înlocuită cu alte tipuri mai scumpe atât timp cât stocul standard este disponibil.

Irigarea din Nistru și Prut, sistată

În sectorul hidrologic, una dintre cele mai importante măsuri vizează sistarea captării apei din Nistru și Prut pentru irigare pe durata stării de urgență.

Apa potabilă din sistemele publice și apa captată din surse de suprafață nu va putea fi utilizată pentru activități care pot fi amânate, precum udarea gazoanelor și a spațiilor decorative, spălarea străzilor, curților sau fațadelor, precum și umplerea piscinelor și bazinelor recreative.

Prioritate la alimentarea cu apă vor avea populația și serviciile esențiale, inclusiv spitalele, instituțiile sociale, școlile, serviciile de urgență și infrastructura critică.

Operatorii de apă vor trebui să verifice rezervele disponibile și să pregătească scenarii pentru situația în care disponibilitatea apei scade cu 10%, 20% sau 30%.

Apa ar putea fi transportată cu cisterne în localitățile afectate

În cazul în care alimentarea prin rețea nu va mai putea fi asigurată într-o localitate, autoritățile vor organiza aprovizionarea mobilă cu apă.

De asemenea, sunt pregătite pompe de mare capacitate, iar sondele arteziene și alte surse subterane verificate ar putea fi puse în funcțiune dacă nivelul apelor de suprafață va continua să scadă.

Autoritățile spun că măsurile sunt preventive și urmăresc să permită intervenția rapidă înainte ca eventualele probleme de aprovizionare să se transforme în crize.

Starea de urgență în sectoarele energetic și hidrologic intră în vigoare la 26 septembrie 2026. Ministerul Energiei va coordona răspunsul în sectorul energetic, Ministerul Mediului – în domeniul hidrologic, iar Centrul Național de Management al Crizelor va monitoriza situația la nivel național și va coordona aplicarea măsurilor.