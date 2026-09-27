Gheorghe Hajder a venit cu noi precizări despre situația Nistrului, după ce a anunțat scăderea nivelului râului în nordul țării. Potrivit acestuia, nivelul apei din lacul Novodnestrovsk a coborât cu peste 10 metri față de cota normală, pe fondul secetei din Ucraina. În aceste condiții, autoritățile de la Kiev au cerut reducerea debitului evacuat din lac, însă Republica Moldova s-a opus măsurii.

„La ședința Comisiei Nistrene din 14 septembrie, Ucraina a cerut reducerea semnificativă a debitului evacuat din lacul Novodnestrovsk din cauza secetei din Carpați”, a explicat Gheorghe Hajder.

Potrivit acestuia, Republica Moldova nu a acceptat propunerea și a reușit să mențină până acum debitul constant, pentru a proteja alimentarea cu apă și ecosistemul Nistrului.

Nivelul lacului a scăzut cu peste 10 metri

Hajder spune că nivelul apei din lacul Novodnestrovsk a coborât de la cota normală de 121,5 metri la sub 111 metri.

„S-a trecut la regimul de echilibrare: barajul nu mai acumulează nimic, iar toată apa care vine din Carpați curge direct spre Republica Moldova”, a precizat oficialul.

Sectorul superior al Nistrului va fi cel mai afectat

Potrivit oficialului, scăderea debitului va fi resimțită mai puternic pe sectorul superior al Nistrului, până la lacul Dubăsari. În schimb, sectorul inferior este, la această etapă, protejat de lacul de acumulare Dubăsari.

Autoritățile monitorizează situația în regim 24 de ore din 24 și verifică permanent nivelul și calitatea apei la prizele strategice de captare, inclusiv la Cosăuți și Vadul lui Vodă.

Ucraina, afectată de secetă

Potrivit lui Hajder, seceta afectează grav ambele țări. În Ucraina, sub cota de 112 metri, apar riscuri tehnologice pentru hidrocentrală, iar unele localități se confruntă deja cu probleme de aprovizionare cu apă.

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