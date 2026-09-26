Un obiect aerian neidentificat a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață, în contextul atacurilor masive asupra Ucrainei. Potrivit Serviciului Operații Aeriene al Armatei Naționale, obiectul a traversat spațiul național timp de aproximativ două minute. Acesta a venit din direcția regiunii Odesa și a ieșit din spațiul aerian al Republicii Moldova spre Ucraina.

Potrivit Ministerului Apărării, obiectul aerian a intrat în spațiul aerian al țării la ora 11:16. Acesta a venit din direcția localității Stepanivka, regiunea Odesa și a traversat frontiera de stat spre localitatea Novocotovsc, din regiunea transnistreană.

A părăsit spațiul aerian după două minute

La ora 11:18, obiectul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova. Acesta a traversat frontiera de stat din direcția localității Pervomaisc, din regiunea transnistreană, și a continuat spre localitatea Lîmanske, regiunea Odesa.

Spațiul aerian, monitorizat în continuare

Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale a anunțat că monitorizează în continuare spațiul aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.