Un bărbat de 54 de ani din Vulcănești este cercetat penal după ce ar fi scos două buletine de vot dintr-o secție electorală și le-ar fi înlocuit cu două foi de hârtie pe care a aplicat ștampila „VOTAT”.

Potrivit poliției, cazul s-a produs pe 15 noiembrie, în timpul alegerilor pentru funcția de Bașcan al Autonomiei Găgăuze și pentru Adunarea Populară, după închiderea secției de votare, în timpul numărării buletinelor de vot.

După ora 21:00, în urna unei secții Vulcănești au fost găsite două foi de hârtie pe care erau aplicate ștampilele „VOTAT”. Totodată, s-a constatat că lipseau două buletine din numărul total al celor distribuite alegătorilor.

Ce au stabilit polițiștii

Autoritățile au stabilit că un bărbat de 54 de ani din Vulcănești ar fi scos două buletine de vot din secția electorală, pe care le-ar fi înlocuit cu cele două foi de hârtie.

Acesta și-ar fi recunoscut vina.

În urma perchezițiilor la domiciliul bărbatului au fost ridicate două buletine de vot, telefonul mobil și alte probe relevante pentru anchetă.

Ancheta continuă pentru a stabili toate detaliile cazului și eventualele persoane implicate.