Numărul infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare este în creștere în Republica Moldova. În perioada 9–15 noiembrie, au fost înregistrate 2.093 de cazuri, cu 23,4% mai multe față de săptămâna precedentă. Cele mai afectate sunt persoanele de vârstă pediatrică, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).

Potrivit instituției, morbiditatea prin infecții acute ale căilor respiratorii superioare se menține, deocamdată, la un nivel de intensitate joasă.

Nouă cazuri de gripă și patru de COVID-19

În aceeași perioadă, au fost confirmate nouă cazuri de gripă sezonieră, cu șase mai multe comparativ cu săptămâna precedentă.

Totodată, au fost raportate patru cazuri de COVID-19, cu unul mai puțin decât în intervalul anterior.

Laboratoarele ANSP au investigat 41 de probe pentru identificarea virusurilor gripale, non-gripale și SARS-CoV-2. Dintre acestea, una a fost pozitivă la SARS-CoV-2, iar alte șapte au indicat prezența virusurilor non-gripale.

Peste 190 de mii de doze de vaccin antigripal au fost utilizate

Pentru sezonul gripal 2026–2027, Republica Moldova a achiziționat 240.000 de doze de vaccin antigripal INFLUVAC trivalent. Până în prezent, au fost utilizate peste 190.000 de doze.

ANSP precizează că vaccinul respectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru sezonul gripal actual din emisfera nordică.

Imunizarea este recomandată începând cu vârsta de șase luni, în special persoanelor cu risc sporit de îmbolnăvire și de dezvoltare a complicațiilor. Printre acestea se numără copiii și adulții cu boli cronice, femeile însărcinate, persoanele în etate și cele instituționalizate.

Potrivit specialiștilor, protecția după vaccinare se instalează, de regulă, în două-trei săptămâni, iar imunitatea poate dura între șase și 12 luni. Vaccinarea este recomandată anual, deoarece virusurile gripale suferă modificări, iar compoziția vaccinului este actualizată în funcție de recomandările OMS.

Recomandările ANSP pentru prevenirea îmbolnăvirilor

Agenția Națională pentru Sănătate Publică reamintește că vaccinarea este una dintre principalele metode de prevenire a gripei sezoniere și a complicațiilor acesteia.

Totodată, specialiștii recomandă respectarea regulilor de igienă personală, inclusiv spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun și folosirea șervețelelor de unică folosință în timpul tusei sau strănutului.

De asemenea, alimentația echilibrată, odihna suficientă și activitatea fizică regulată contribuie la menținerea sănătății și la reducerea riscului de îmbolnăvire.