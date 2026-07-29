Instituirea stării de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 30 de zile vine la pachet cu un set de măsuri excepționale menite să asigure aprovizionarea continuă a Republicii Moldova cu produse petroliere și să reducă impactul deficitului regional de carburanți, anunță guvernul. Una dintre acestea vizează ajustarea temporară a formulei de calcul a prețului plafon pentru motorină și majorarea marjei comerciale cu echivalentul a 25 de dolari pe tonă, aproximativ 37 de bani pe litru.

De asemenea, importurile de produse petroliere vor fi prioritizate prin măsuri speciale la frontieră. Acestea includ vămuirea accelerată, benzi dedicate pentru cisterne și acces prioritar la transportul feroviar.

Pe durata stării de alertă vor fi limitate temporar exporturile și reexporturile de produse petroliere, pentru ca volumele necesare consumului intern să rămână în Republica Moldova. Totodată, înainte de autorizarea exporturilor din Portul Giurgiulești, operatorii vor trebui să mențină stocuri minime de cel puțin 7.500 de tone de motorină și 2.500 de tone de benzină destinate pieței interne.

Autoritățile vor limita și vânzarea motorinei în recipiente mai mari de 40 de litri, măsura nefiind aplicabilă agricultorilor și altor categorii prevăzute în decizie. Scopul este prevenirea cumpărărilor speculative.

În același timp, instituțiile publice vor reduce cu 20% consumul de motorină, fără a afecta funcționarea serviciilor esențiale.

Decizia mai prevede aplicarea unor măsuri pentru prevenirea cumpărărilor speculative și asigurarea continuității aprovizionării la stațiile de alimentare.

Potrivit guvernului, toate măsurile sunt temporare și preventive și au ca obiectiv menținerea funcționării normale a pieței, astfel încât efectele deficitului regional de carburanți să fie resimțite cât mai puțin de populație și de economie.

Stare de alertă în sectorul energetic și hidrologic în Republica Moldova

Ieri,guvernul a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe de urgență, după ce limitarea exporturilor de produse petroliere a creat riscul unui deficit de combustibil în Republica Moldova. Totodată, din cauza scăderii accentuate a debitului râului Nistru, autoritățile au instituit stare de alertă și în sectorul hidrologic, pentru o perioadă de 30 de zile.

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