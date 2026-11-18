În contextul seismului resimțit noaptea trecută și în Republica Moldova, Centrul Național de Management al Crizelor le reamintește cetățenilor câteva măsuri esențiale de siguranță, care trebuie respectate în cazul unui cutremur.

Potrivit recomandărilor, dacă seismul are loc în timp ce vă aflați în interiorul unei clădiri, este important să rămâneți acolo până la oprirea mișcării, să vă protejați capul și să vă adăpostiți, dacă este posibil, sub o masă solidă. De asemenea, trebuie să evitați ferestrele și obiectele care ar putea cădea.

Autoritățile recomandă să nu vă grăbiți spre ieșire și să nu folosiți ascensorul în timpul cutremurului.

Dacă vă aflați afară, îndepărtați-vă de clădiri, copaci și cabluri electrice. În cazul în care sunteți la volan, opriți mașina într-un loc sigur și rămâneți în interior până la încetarea mișcării.

Ce facem după cutremur

După cutremur, verificați dacă în jur există eventuale pericole, precum obiecte deteriorate, cabluri electrice căzute sau scurgeri de gaze. Nu intrați în clădiri care prezintă avarii.

Totodată, CNMC îndeamnă populația să-și păstreze calmul și să apeleze Serviciul 112 în cazul în care siguranța le este pusă în pericol sau este necesară intervenția imediată a serviciilor de urgență.

Recomandările au fost publicate de Centrul Național de Management al Crizelor în contextul activității seismice din regiune.

Cutremurul a avut magnitudinea de 5,7

Seismul s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea din România. Cutremurul a avut magnitudinea de 5,7 și a fost resimțit în mai multe regiuni ale României, dar și în Republica Moldova.

Citeste si : Cutremurul de 5,7 din România, resimțit și în Republica Moldova - cel mai puternic seism înregistrat în ultimii ani