Un avion de mici dimensiuni s-a lovit vineri de cea mai înaltă clădire din capitala Chinei, CITIC Tower, sediul central al conglomeratului de stat CITIC Group, au scris Reuters, CNN și New York Times.

CITIC Tower, cunoscut și sub numele de China Zun, este un zgârie-nori cu 108 etaje, situat în cartierul de afaceri al Beijingului, transmite hotnews.ro.

În imaginile care circulă pe rețelele sociale, verificate de ziarul american NYT, se vede cum cad fragmente ale avionului după impact, în timp ce mai mulți oameni fugeau pentru a se adăposti.

După incident, în zona imobilului s-au adunat efective numeroase ale poliției, care au închis un drum major din apropiere.

Angajatul unei săli de fitness din apropiere, care s-a prezentat drept Zhang în dialogul cu NYT, a povestit că se plimba cu niște prieteni în zonă când a văzut un avion lovind clădirea. O femeie rănită la cap a fost preluată apoi de ambulanță, a mai spus el.

Reuters a dialogat cu un curier, care se afla într-o locație din apropiere și s-a apropiat de CITIC Tower când a auzit o bubuitură puternică.

„A fost atât de zgomotoasă – mai zgomotoasă decât artificiile”, a povestit el.

Un alt curier a declarat pentru agenția de știri că a venit în zona clădirii după ce a văzut pe rețelele sociale imagini cu avionul de mici dimensiuni prăbușit pe un drum din apropierea imobilului.