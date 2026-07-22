Situația alimentării cu apă a municipiului Chișinău a fost discutată în cadrul unei noi ședințe a Comisiei pentru Situații Excepționale municipale. Primarul general Ion Ceban susține că, în prezent, nu există pericol pentru aprovizionarea cu apă, în timp ce Ministerul Mediului afirmă că măsurile preventive sunt necesare pentru a evita apariția unor situații de criză.

Primarul general Ion Ceban a anunțat că a convocat cea de-a doua ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău, unde SA „Apă-Canal Chișinău” a prezentat informații actualizate despre nivelul de aprovizionare cu apă și situația din teren.

Potrivit edilului, specialiștii instituției monitorizează constant situația și nu există, la această etapă, riscuri pentru municipiu sau pentru alte regiuni ale țării.

„Datele specialiștilor arată că, la această etapă, nu există niciun fel de pericol pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în Chișinău. Situația este una obișnuită, cu temperaturi suportabile, cu precipitații în perioada rece și ploi pe parcursul primăverii și verii”, a declarat Ion Ceban.

CSE a aprobat un plan de prevenire a riscurilor

În urma ședinței, Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău a stabilit mai multe măsuri pentru monitorizarea și prevenirea eventualelor probleme.

Astfel, SA „Apă-Canal Chișinău” va asigura supravegherea continuă a nivelului și debitului apei la sursa de captare, precum și a funcționării instalațiilor de captare, pompare, transport și tratare a apei.

Totodată, Primăria Chișinău, împreună cu operatorul de apă, va solicita autorităților centrale informații oficiale despre regimul hidrologic al râului Nistru, volumele de apă deversate și prognozele pentru perioada următoare.

Bani din fonduri municipale pentru măsuri preventive

Autoritățile municipale au decis că SA „Apă-Canal Chișinău” va întreprinde măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru reducerea eventualelor riscuri și asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă.

Cheltuielile necesare vor putea fi acoperite din Fondul de rezervă al municipiului Chișinău, fondul de dezvoltare al întreprinderii și alte surse legale disponibile.

Ministrul Mediului: „Responsabilitatea înseamnă să acționezi înainte ca o problemă să devină o criză”

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a salutat convocarea Comisiei pentru Situații Excepționale și alocarea resurselor pentru măsuri preventive.

„Apreciez faptul că, în cele din urmă, Primăria municipiului Chișinău a înțeles îngrijorările pe care le-am expus în legătură cu stația de captare a municipiului Chișinău și a convocat Comisia pentru Situații Excepționale și a alocat bani pentru diminuarea eventualelor riscuri, precum și pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu apă. Responsabilitatea înseamnă să acționezi înainte ca o problemă să devină o criză”, a declarat Gheorghe Hajder.

Autoritățile municipale și centrale urmează să continue monitorizarea situației, iar eventualele schimbări privind regimul hidrologic al Nistrului vor fi analizate de instituțiile responsabile.

Citeste si : „Este o sperietoare” sau „Trebuie să fim pregătiți”: Ion Ceban și Gheorghe Hajder se contrazic privind riscul ca Chișinăul să rămână fără apă - VIDEO