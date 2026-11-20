Cei șapte copii, cu vârste între 1 și 14 ani, internați după ce au fost expuși la un insecticid de uz veterinar, sunt în afara pericolului pentru viață. Starea lor evoluează pozitiv, iar aceștia continuă tratamentul la Institutul Mamei și Copilului. Unul dintre copii a ajuns inițial la spital în stare critică.

Potrivit Ministerului Sănătății, cei șapte copii au fost internați pe 17 noiembrie, după ce au fost diagnosticați cu intoxicație acută cu diazinonă, o substanță toxică folosită în insecticide. Informația despre caz a fost făcută publică ieri. În prezent, copiii continuă tratamentul, iar starea lor se îmbunătățește.

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Unul dintre copii a fost în stare critică

Unul dintre copii a fost adus inițial la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase în stare critică. Medicii de la Institutul Mamei și Copilului au intervenit de urgență și i-au administrat antidotul specific. După stabilizare, acesta a fost transferat la IMC. În prezent, starea lui este de gravitate medie.

Insecticidul ar fi fost folosit pentru tratarea păduchilor

Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, produsul implicat este „Diazinon-Pert 600”, un preparat veterinar destinat tratării paraziților la ovine. Acesta ar fi fost folosit în gospodărie pentru combaterea păduchilor de cap.

ANSP investighează circumstanțele în care s-a produs intoxicația.

Recomandările autorităților

Produsele de uz veterinar nu trebuie folosite pentru tratarea oamenilor. Pentru combaterea păduchilor trebuie utilizate doar preparate destinate uzului uman, procurate din farmacii.

În cazul unei posibile intoxicații, autoritățile recomandă apelarea imediată a Serviciului 112 și scoaterea persoanei expuse la aer curat. Nu trebuie provocate vărsături și nici administrate medicamente fără recomandarea medicului.