Ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au îndepărtat sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova un cetățean al Indiei, în vârstă de 23 de ani, sancționat pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat.

Potrivit autorităților, măsura de îndepărtare a fost executată în urma unei încheieri emise de Judecătoria Bălți. Străinul a fost plasat în custodie publică în cadrul Centrului de Plasament Temporar al Străinilor al IGM, până la finalizarea procedurilor legale de returnare.

Ulterior, pe numele acestuia a fost emisă o decizie de returnare sub escortă, fiind dispusă și interdicția de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 5 ani.

Atenționare din partea autorităților

Inspectoratul General pentru Migrație reamintește că toate persoanele străine care încearcă să treacă ilegal frontiera de stat sau care încalcă regimul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova sunt supuse măsurilor legale de returnare forțată.

Autoritățile subliniază că astfel de acțiuni sunt aplicate în strictă conformitate cu legislația în vigoare, în scopul asigurării respectării regimului migrațional și a securității frontierei de stat.