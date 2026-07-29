Cetățenii vor avea acces mai rapid la medicamentele necesare, iar autoritățile vor putea interveni înainte ca stocurile să se epuizeze. Guvernul a aprobat conceptul sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente - prima platformă națională prin care disponibilitatea medicamentelor va fi urmărită centralizat, în întreaga țară.

Potrivit proiectului, până acum, Republica Moldova nu dispunea de un sistem electronic unic care să ofere în timp real o imagine completă asupra stocurilor de medicamente. În multe cazuri, lipsa unor produse era identificată doar după sesizările pacienților, farmaciilor sau instituțiilor medicale.

Sistemul va permite să identifice din timp riscurile de deficit de medicamente

Noul sistem va colecta zilnic informații despre stocurile de medicamente de la producători, importatori, distribuitori, farmacii și unități medicale. Datele vor permite autorităților să identifice din timp riscurile de deficit și să ia măsuri înainte ca rezervele să se epuizeze.

„Trecem de la gestionarea crizelor la prevenire. Statul identifică lipsurile și intervine înainte ca lipsa să ajungă la pacient”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș.

Platforma va genera automat alerte atunci când anumite medicamente vor ajunge la un nivel critic de stoc, va crea rapoarte analitice și va oferi o imagine actualizată asupra situației la nivel național.

Autoritățile susțin că sistemul va contribui la o planificare mai eficientă a aprovizionării cu medicamente și la utilizarea mai responsabilă a resurselor din domeniul sănătății.

Sistemul va fi gestionat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, iar raportarea zilnică a stocurilor va deveni obligatorie după crearea infrastructurii tehnice necesare, cel târziu până la 31 decembrie 2026.