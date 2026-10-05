China intenționează să sprijine Republica Moldova în dezvoltarea sectorului energetic prin construirea a patru centrale fotovoltaice și instalarea unor capacități de stocare a energiei. Despre acest lucru a anunțat ambasadoarul Chinei la Chișinău, Zhihua Dong, într-un interviu pentru MOLDPRES.

Potrivit diplomatului, o echipă de specialiști chinezi a venit în Moldova în iulie 2026 pentru a analiza proiectele și a discuta cu reprezentanții instituțiilor de stat despre modul în care acestea ar putea fi realizate.

Ambasadorul susține că Beijingul este gata să colaboreze cu autoritățile moldovenești pentru ca proiectele energetice să fie implementate într-un timp cât mai scurt.

„În fața deficitului energetic din Moldova, partea chineză plănuiește să construiască, prin asistență, 4 noi centrale fotovoltaice și să adauge capacități de stocare a energiei. În luna iulie a acestui an, o misiune chineză de studiu tehnic pregătitor a vizitat Moldova pentru discuții aprofundate cu instituțiile guvernamentale moldovenești despre proiectele de asistență respective. Suntem dispuși să acționăm împreună cu partea moldovenească pentru ca aceste proiecte să fie implementate cât mai curând”, a declarat Zhihua Dong.

Parcul fotovoltaic din Criulenim realizat cu sprijinul Chinei

Zhihua Dong a amintit și despre parcul fotovoltaic din raionul Criuleni, realizat cu sprijinul Chinei și aflat deja de mai mulți ani în funcțiune.

Cooperarea dintre cele două țări ar putea fi extinsă și în alte domenii. Ambasadorul a enumerat energia regenerabilă, transporturile inteligente, procesarea produselor agricole și infrastructura, unde China este interesată să ofere echipamente, tehnologii și investiții.

China vrea să faciliteze accesul mai multor produse moldovenești pe piața sa

În același timp, China își propune să faciliteze accesul mai multor produse moldovenești pe piața sa. În prezent, în China ajung deja făina din semințe de struguri și făina de floarea-soarelui din Moldova. Pentru miere, cireșe și semințe de struguri sunt înregistrate progrese în ceea ce privește deschiderea pieței.

„În contextul avansării integrării europene a Republicii Moldova, dorim să dezvoltăm împreună cu partea moldovenească cooperarea în materie de echipamente, tehnologii și investiții în domenii precum energia verde, transporturile inteligente, prelucrarea produselor agricole și infrastructura”, a spus ambasadorul.

Chișinăul și Beijingul pregătesc și o reuniune a Comisiei interguvernamentale de cooperare economică și comercială, care nu s-a mai întrunit de aproximativ un deceniu. La reuniune ar urma să fie discutate exporturile moldovenești, investițiile și noi proiecte economice.

China susține și participarea Moldovei, pentru prima dată, la Expoziția Internațională de Import a Chinei. Evenimentul ar putea fi o oportunitate pentru producătorii moldoveni să-și prezinte vinurile, produsele agricole și alte mărfuri pe piața chineză.

Rute directe pentru transportul de mărfuri dintre Moldova și China

Beijingul promovează, de asemenea, ideea unei rute directe pentru transportul de mărfuri dintre Moldova și China. Potrivit ambasadorului, aceasta ar putea reduce cheltuielile de transport pentru companiile moldovenești care exportă în China.

Ambasada Chinei spune că este gata să faciliteze legăturile dintre oamenii de afaceri din cele două țări și să ajute companiile moldovenești care vor să intre pe piața chineză sau să găsească parteneri în China.