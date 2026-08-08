Începe sezonul de foc al chiriilor. Cu mai bine de trei săptămâni înainte de noul an de studii, studenții își fac calculele și își caută o locuință. Fie că vor apartamente spațioase de împărțit cu colegii, fie că preferă să locuiască singuri, prețurile au început să crească, pentru că și cererea e mare. Iar când locurile în cămine sunt limitate, pentru mulți studenți să găsească o chirie devine o adevărată provocare. Agenții imobiliari spun că prețurile pornesc de la 300 de euro pe lună.

„Avem aici apartament cu o odaie, blocul sanitar dotat cu duș, mașină de spălat haine. Totul pentru duș și baie.”

În câteva săptămâni Victoria va fi studentă la Universitatea Tehnică și, pentru că începutul anului universitar se apropie, a început deja să caute un apartament.

Victoria, VIITOARE STUDENTĂ: „Nu am ales să merg la cămin pentru că, totuși, liniștea este pentru mine mai importantă și, desigur, un spațiu personal unde să-mi pot petrece timpul liniștit, să învăț în liniște.”

Tânăra spune că și-a pregătit și un buget.

Victoria, VIITOARE STUDENTĂ: „Pentru că momentan și lucrez și învăț. Am un buget de la 300 până la 500 de euro pentru chirie. Este un pic mai dificil momentan să mă descurc singură, dar încerc totuși să-mi planific bugetul și să cheltui banii rezonabil."

Pentru a găsi cea mai bună opțiune, tânăra a apelat la o agenție imobiliară și a vizionat mai multe apartamente. Prima ofertă a fost un apartament cu o cameră, pentru care proprietarul cere 400 de euro pe lună.

„În această parte avem o cameră de living și dormitor, destul de spațios. Avem vederea panoramică către parc. Avem televizor și un dulap destul de încăpător pentru toate hainele.”

A urmat apoi un apartament mai ieftin, pentru care proprietarul cere 300 de euro pe lună. Locuința este mai modestă, însă se află în centrul capitalei.

„Avem livingul. Două canapele extensibile, ai putea să trăiești sau cu o colegă de a ta sau separat. Avem televizor, conexiune la internet și avem și bucătăria.”

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Pentru studenții care vor să reducă din cheltuieli, o soluție este să împartă chiria cu alți colegi. Acest apartament cu trei camere costă 500 de euro pe lună, iar dacă aici ar locui trei studenți, fiecare ar plăti aproximativ 166 de euro. La această sumă se adaugă însă facturile și celelalte cheltuieli de zi cu zi.”

Victoria, VIITOARE STUDENTĂ: „Între toate chiriile pe care le-am văzut, mi-a plăcut cel mai mult prima chirie. Este mai rezonabilă pentru mine, mai micuță și caut o chirie unde să fie un apartament cu o cameră, desigur, pentru că doresc în chirie singură.”

Cele mai căutate sunt apartamentele aflate în apropierea universităților și a stațiilor de transport public. Agenții imobiliari spun că, pe măsură ce începutul anului universitar se apropie, numărul ofertelor scade, iar găsirea unei locuințe devine tot mai dificilă.

Cristina BULAI, AGENT IMOBILIAR: „În comparație cu anul trecut, prețurile ușor s-au modificat, adică un pic au crescut, dar nesimnificativ față de anul trecut. Și dacă vorbim despre apartamentele cu odaie, care sunt la prețul de la 250 la 350 de euro pe lună. Apartamentele cu două odăi în intervalul de 300-400 de euro și apartamentele cu trei odăi ar fi 500-700 de euro.”

Totodată, agenții imobiliari îi avertizează pe tineri să fie atenți atunci când aleg o locuință și să evite ofertele suspecte.

Cristina BULAI, AGENT IMOBILIAR: „Ar trebui să fie foarte precauți, deoarece escrocii sunt la momentul de față nu numai în sectoarele date. Recomandarea mea este să se adreseze la centri specializate, la agenții care au licență, la persoane de încredere care le pot ajuta, ca să nu cadă în capcana escrocilor.”

Agenții imobiliari spun că următoarele săptămâni vor fi cele mai aglomerate pe piața chiriilor. Pe măsură ce studenții revin în Chișinău, apartamentele disponibile vor deveni tot mai puține, iar găsirea unei locuințe convenabile va fi tot mai dificilă.