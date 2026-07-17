Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, avertizează că municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apă dacă nivelul râului Nistru va continua să scadă și îl acuză pe primarul general Ion Ceban că nu ar fi luat măsuri suficiente pentru o eventuală situație de criză. Într-o reacție, Ceban respinge scenariul unei crize și susține că problema ar fi creată intenționat pentru a distrage atenția de la alte subiecte politice.

Potrivit ministrului, seceta, temperaturile ridicate și scăderea nivelului apei în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk pun presiune pe debitul Nistrului. Hajder susține că există riscul unor deversări mai mici pe râu, ceea ce ar putea afecta alimentarea cu apă a capitalei.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI:„Dacă Nistrul va scădea considerabil, există riscul ca locuitorii din Chișinău și unele suburbii să rămână fără apă”.

Ministrul afirmă că încă din luna martie a solicitat primăriilor care se alimentează din Nistru, inclusiv Primăriei Chișinău, informații despre sursele alternative de apă disponibile în caz de secetă sau poluare, însă spune că nu ar fi primit un răspuns din partea municipalității.

Hajder l-a criticat pe primarul Ion Ceban, acuzându-l că ar fi preferat „show-uri politice” în loc să prezinte informații despre măsurile de siguranță pentru capitală.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI:„Primarul a avut timp de show politic, era expert în poluări și își făcea poze cum ducea apă la bătrâni, dar a uitat un lucru foarte important: municipiul Chișinău”.

Gheorghe Hajder i-a cerut edilului să prezinte public situația sondelor arteziene și a altor surse alternative care ar putea fi utilizate în cazul în care principala sursă de apă a capitalei, Nistrul, ar deveni indisponibilă.