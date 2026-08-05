Chișinăul intră în regim de economisire. După apelul Guvernului de a reduce consumul de energie și apă, Primăria Capitalei anunță primele măsuri: iluminatul decorativ va fi diminuat, iar spațiile verzi vor fi irigate doar pe timpul nopții. În același timp, autoritățile dau asigurări că iluminatul stradal nu va fi afectat, deoarece acesta este esențial pentru siguranța cetățenilor.

Primăria Chișinău anunță că a ajustat activitatea serviciilor municipale în contextul măsurilor de economisire a energiei electrice și a apei aprobate de Guvern. Municipalitatea susține că schimbările au fost gândite astfel încât să nu afecteze siguranța locuitorilor și întreținerea spațiilor publice.

MĂSURI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

Iluminatul decorativ al clădirilor municipale va fi deconectat;

Iluminatul stradal, din parcuri și din curțile blocurilor rămâne funcțional.

Primăria precizează că doar iluminatul decorativ va fi oprit. Iluminatul stradal, din parcuri și din curțile blocurilor va rămâne funcțional, deoarece este considerat esențial pentru siguranța cetățenilor.

MĂSURI PENTRU ECONOMISIREA APEI

Irigarea spațiilor verzi se va face pe timpul nopții;

Havuzurile sunt alimentate o singură dată pe lună;

Străzile sunt spălate doar cu apă tehnică.

Pentru reducerea consumului de apă, spațiile verzi vor fi irigate în principal pe timpul nopții, iar străzile, trotuarele și aleile vor continua să fie spălate exclusiv cu apă tehnică din Mina Chișinău și din lacurile municipiului, nu cu apă potabilă. Totodată, havuzurile sunt alimentate o singură dată pe lună și funcționează în circuit închis, fără consum zilnic de apă.

În contextul riscului de deconectări de energie electrică, autoritățile municipale îi îndeamnă pe cetățeni să fie prudenți în spațiile publice, în trafic și la volan, în special pe timp de noapte.