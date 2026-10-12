Chișinăul riscă să rămână fără apă. Avertismentul vine de la primarul capitalei, Ion Ceban, care acuză autoritățile centrale că ar fi redus intenționat deversările de apă din lacul de acumulare de la Dubăsari. Edilul susține că, în aceste condiții, stația de captare funcționează la limită. Deocamdată, reprezentanții guvernării nu au comentat declarațiile primarului.

Ion CEBAN, PRIMARUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU „Riscul există, bat alarma în condițiile în care există un comportament absolut neadecvat și iresponsabil a autorităților centrale în raport cu municipiul Chișinău. Autoritățile centrale mă refer la PAS.”

Ceban afirmă că a fost avertizat încă de sâmbătă că la stația de captare va ajunge de trei ori mai puțină apă decât este necesar. În aceste condiții, au fost pornite pompele de mare capacitate oferite de Guvern. Primarul susține însă că autoritățile nu l-ar fi informat că și duminică deversările au rămas reduse.

Ion Ceban a negat din nou existența secetei și a acuzat guvernarea că ar urmări să lase capitala fără apă pentru a distrage atenția publică de la alte probleme, inclusiv de la majorarea tarifelor. Acuzațiile edilului nu sunt însoțite, de dovezi care să confirme că reducerea deversărilor ar fi fost intenționată.

Deocamdată, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și reprezentanții PAS nu au comentat declarațiile primarului Ion Ceban.

Gheorghe Hajder: Chișinăul nu riscă să rămână fără apă

Anterior, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că Chișinăul nu riscă să rămână fără apă, însă, într-un scenariu extrem, capitala ar putea ajunge să fie alimentată cu apă prin cisterne. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „În Profunzime”.

Potrivit ministrului, problema nu este lipsa fizică a apei din Nistru, ci capacitatea stației de captare din Chișinău de a accesa apa râului, în condițiile în care nivelul acestuia continuă să scadă.

Gheorghe Hajder a precizat că situația hidrologică este fără precedent, iar autoritățile trebuie să intervină rapid pentru a preveni un scenariu în care alimentarea cu apă a sute de mii de oameni ar putea fi afectată.

Citeste si : Chișinăul nu riscă să rămână fără apă, însă, într-un scenariu extrem, capitala ar putea ajunge să fie alimentată prin cisterne. Soluțiile guvernului în cazul în care nivelul Nistrului continuă să scadă

Republica Moldova, sub stare de urgență în sectorul energetic și în domeniul hidrologic pentru 60 de zile

Începând cu 26 septembrie, Republica Moldova se află în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Între timp, nivelul apei în Nistru scade alarmant, iar lipsa precipitațiilor din Ucraina se resimte tot mai mult și în țara noastră.

Potrivit ministrului Mediului, nivelul apei a scăzut considerabil astăzi în nordul țării, iar autoritățile monitorizează situația din oră în oră.

În paralel, au crescut riscurile privind aprovizionarea cu energie și carburanți. Autoritățile anunță că pregătesc măsuri pentru a preveni eventualele întreruperi, în condițiile în care infrastructura energetică a Ucrainei este afectată, iar posibilitățile de import al energiei electrice sunt limitate.

Citeste si : Republica Moldova, sub stare de urgență în sectorul energetic și în domeniul hidrologic pentru 60 de zile: ce se schimbă - VIDEO