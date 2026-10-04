Capitala Republicii Moldova avansează în topul global al orașelor. Chișinăul a urcat pe locul 443 în clasamentul celor mai bune o mie de așezări urbane din lume, dezvoltat anual de Oxford Economics. Orașul nostru a câștigat șapte poziții față de anul trecut, fiind surclasat la limită de orașul italian Bari. Datele arată că saltul se datorează în special progreselor la capitolul mediu. Prima poziție la nivel mondial este ocupată, în continuare, de New York.

În clasamentul Oxford Economics, Chișinăul este evaluat după cinci criterii. Capitala stă cel mai bine la economie, unde ocupă locul 351. Urmează mediul, pe locul 404, și calitatea vieții, pe poziția 437. La guvernanță suntem pe 518, iar capitalul uman este capitolul la care Chișinăul are cea mai slabă poziție – 619.

Conform analizei, cel mai spectaculos salt orașul l-a făcut la capitolul mediu. În acest an, Chișinău s-a ridicat cu 220 de poziții - față de anul trecut. Ministrul mediului spune că unul dintre avantajele capitalei este numărul mare de spații verzi.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „- Dacă vorbim în primul rând de aerul pe care îl respirăm, în general vorbim de o calitate bună, având în vedere că nu avem un oraș industrializat. Dar, în general, în Chișinău avem un aer curat și acesta este un lucru bun, dacă e să ne raportăm cu alte capitale din Uniunea Europeană. - Avem un oraș destul de verde. Acum, ceea ce este important este să păstrăm sau să avem grijă de spațiile verzi și acolo unde este posibilitate, cu siguranță putem să creștem acest procent.”

Schimbările nu sunt însă la fel de mari în toate domeniile. La calitatea vieții, Chișinăul a urcat de pe 470 pe 437. Economia a avut o evoluție inversă, de la locul 327 la 351, iar capitalul uman a coborât de la 567 la 619. La guvernanță, diferența este aproape insesizabilă: de la 516 la 518. Pentru cei care trăiesc aici, capitala are însă o valoare care nu poate fi măsurată doar în cifre. Parcurile, locurile de promenadă, arhitectura și oferta de activități sunt printre lucrurile apreciate de locuitorii orașului.

„Este un oraș foarte vibrant. Arhitectura este foarte frumoasă. Ai activități în weekend, poți să ieși cu prietenii în parc, avem parcuri foarte frumoase”.

„Sala cu orgă, Teatrul de Operă și Balet, Teatrul Mihai Eminescu, Teatrul Satiricus, chiar și Teatrul Rusesc, Anton Paul Cehov. Avem un centru frumos.”

„În Chișinău îmi plac foarte multe locuri, unde se poate de distrat cu copiii, unde putem să ne plimbăm. În parcul Valea Morilor este foarte bine, e frumos.”

Dar imaginea unui oraș atractiv vine și cu nemulțumiri. Sunt zone care au nevoie de investiții, iar patrimoniul istoric este unul dintre domeniile unde locuitorii spun că schimbările se lasă așteptate.

„Sunt foarte multe locuri unde nu avem acces la investiții, cum ar fi monumentele istorice, care acum stau în ruine și nu știu dacă m-ai au vreo semnificație astăzi.”

În fruntea topului realizat de Oxford Economics sunt New York, Londra și Paris. Clasamentul este închis de orașul nigerian Sokota.