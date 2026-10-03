Centrul capitalei s-a transformat într-un adevărat oraș al vinului. Mii de oameni au venit să deguste vinuri, să descopere meșteșuguri tradiționale și să guste din bucatele pregătite de producătorii locali. Națională a Vinului reunește în acest an un număr record de 114 producători.

Sute de tarabe pline cu bunătăți și vinuri i-au atras pe vizitatori. Vinificatorii, prezenți în acest an într-un număr record, au oferit degustări gratuite, iar cei care și-au găsit vinul preferat au putut să-l și cumpere.

„-Must roz, foarte gustos. Atâta lume, am fost și anul trecut, dar nu a fost atât de multă, bravo.

-Ați ales acum mustul, cât mai este?

-Da, eu singură am făcut la vilă, dar de aceasta nu am.”

„Suntem prima dată la această sărbătoare. Am înțeles că două zile nu sunt suficiente. O săptămână minim.”

Ana CERNICOVA, SOPRANĂ: „Dacă sincer, am rămas foarte plăcut surprinsă să văd atâta lume, foarte, foarte multă lume. Mă bucur de această sărbătoare. Sper ca oamenii să consume alcoolul cu măsură.”

Acești tineri au venit din Texas și New York la Ziua Vinului.

„O atmosferă extraordinară, toată lumea este foarte ospitalieră. Foarte ospitalieră. Vinul este delicios. Este fantastic. Vremea este foarte frumoasă.”

Cele mai mari emoții le-au avut vinificatorii, care au venit să-și prezinte cele mai bune vinuri și să impresioneze vizitatorii.

Vitalie STRADNIC, FONDATOR VINĂRIE: „Noi suntem deosebiți pentru că suntem o vinărie foarte mică. Din fetească albă și fetească neagră producem 5 vinuri.”

Tatiana NISTOR, REPREZENTAT VINĂRIE: „-Care vin este mai întrebat astăzi?

-Astăzi în primul rând tulburelul e întrebat și vin clienți an de an la noi care întrebată.”

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Mirosul de plăcinte și fumul de grătare i-a adus pe vizitatori aici, în zona culinară. Oamenii spun că au venit pentru bucate gustoase și vin aromat.”

„Avem plăcintă, salam. Ne-am gândit că trebuie să avem ceva aici să avem.”

Ziua Vinului ca continua și mâine.