În prag de iarnă, Chișinăul este plin de șantiere. Mai multe străzi se află în reparație, fie că lucrările abia au început, fie că deja trebuiau să fie date în exploatare. În timp ce șoferii pierd timp în ambuteiaje, muncitorii se grăbesc să termine lucrările înainte de prima ninsoare. Specialiștii în domeniu avertizează că dacă vremea se va înrăutăți, unele lucrări ar putea fi amânate până la primăvară.

Chișinăul s-a transformat într-un adevărat șantier, chiar înainte de venirea iernii. Zeci de străzi sunt în reparație, printre acestea artere importante precum strada Ismail, Maria Drăgan, dar și bulevardul Grigore Vieru.

Și în sectorul Botanica, unele străzi se află în reparație.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Pe strada Grenoble, muncitorii au delimitat zona în care se desfășoară lucrările, iar traficul se desfășoară cu dificultate. Astfel, s-au format ambuteiaje care se întind pe sute de metri.”

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Lucrări de reparație sunt în desfășurare și pe strada Calea Orheiului. Deși indicatoarele instalate în zonă anunța că acestea vor fi finalizate până pe 31 octombrie, muncitorii sunt și astăzi la fața locului, iar lucrările nu sunt nici pe departe gata.”

„Poate cu ajutorul lui Dumnezeu o să le facă mai repede, până ce va cădea omătul.”

„Suntem gata de orice în orașul acesta așa că așteptăm să fie mai bine. E cam greu, dar sperăm că va fi bun în curând.”

Ion CEBAN, PRIMARUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU: „După această secetă hidrologică pe care am avut-o, au fost trei săptămâni de ploi, ceea ce ne împiedică să facem lucrul calitativ. Or lucrări proaste noi nu vrem să facem.”

Deși șoferii apreciază reparațiile, spun că ar fi trebuit începute mai devreme, când vremea era mai bună pentru astfel de lucrări.

„Acum este mai rece afară asfaltul dat cred că nu se prinde așa cum trebuie să se prindă.”

„De fapt trebuie de făcut aceste lucrări în toamnă, în vară mai mult.”

Expertul în dezvoltare urbană și transport public, Victor Chironda, susține că lucrările în teren încep tardiv din cauza întârzierilor procedurilor de licitație.

Victor CHIRONDA, URBANIST: „În mod normal, lucrările se planifică la început de an când se aprobă bugetul, după care se fac licitațiile și lucrările trebuie să înceapă în primăvară-vară. Dar, în mare parte, lucrările sunt începute foarte târziu, pentru că, iarăși, sunt întârzieri legate de aprobarea bugetului, după care întârzieri legate de organizarea achizițiilor și lucrările încep foarte târziu și de asta e nevoit să le facă deja când practic vine iarna.”

Potrivit expertului tehnic în infrastructură Sergiu Bejan, temperaturile scăzute, înghețul și umiditatea afectează direct calitatea și durabilitatea materialelor.

Sergiu BEJAN, EXPERT TEHNIC ÎN INFRASTRUCTURĂ: „Mai jos decât cinci grade practic este un risc de execuție a lucrărilor de asfaltare. Unul din procesele cele mai principale la execuția asfaltului este compactarea. Compactarea trebuie să fie realizată la gradele asfaltului nu mai mici de 110 grade și dacă noi vom avea temperaturi mai mari, acest lucru s-ar petrece foarte rapid, adică răcirea asfaltului și atunci noi nu-l putem aduce la gradele de compactare asta înseamnă că în rezultat asfaltul poate fi poros, poate absorbi apa, îngheț, dezgheț și poate degrada foarte rapid.”

Primarul capitalei susține că lucrarile vor continua în funcție de timpul de afară.

Ion CEBAN, PRIMARUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU: „Lucrările vor continua atâta timp cât ne permit condițiile climaterice, vor continua. Obiectivele de finalizare, unele la care ați făcut referințe dumneavoastră, sunt până la sfârșitul anului.”

Am încercat, câteva zile la rând, să aflăm de la Direcția Mobilitate Urbană câte străzi mai exact sunt în reparație, însă aceștia nu ne-au dat un răspuns la apeluri.