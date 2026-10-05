Fondul de Convergență nu va fi folosit pentru a reduce sprijinul acordat persoanelor vulnerabile din regiunea transnistreană, susține vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul respinge acuzațiile potrivit cărora fondul ar urma să lase fără ajutor copii, pensionari sau familii și spune că banii vor fi investiți în sprijinirea populației și în proiecte menite să îmbunătățească condițiile de trai.

Valeriu CHIVERI, VICEPREMIER PENTRU REINTEGRARE: „Ați auzit în repetate rânduri afirmația potrivit căreia banii vor fi luați de la cele mai vulnerabile categorii ale populației, inclusiv de la copii. Este o minciună evidentă, menită să-i întoarcă pe locuitorii de pe malul stâng împotriva Republicii Moldova. Acest sprijin este deja oferit zi de zi, chiar dacă fondul încă nu a început să funcționeze”.

Cine va putea beneficia de oportunitățile oferite de fond?

Printre beneficiarii vizați se numără persoanele vulnerabile, persoanele cu oportunități limitate, pensionarii și familiile cu copii. De asemenea, sprijinul ar urma să fie acordat studenților din regiunea transnistreană care își fac studiile în instituții de învățământ din Republica Moldova.

Valeriu CHIVERI, VICEPREMIER PENTRU REINTEGRARE: „Cine va putea beneficia de oportunitățile oferite de fond? În primul rând, cei care au cea mai mare nevoie de sprijin. Este vorba despre grupurile social-vulnerabile, persoanele cu dizabilități, pensionarii și familiile la nașterea copiilor”.

Chiveri a subliniat că fondurile vor fi utilizate în conformitate cu legislația națională și nu vor ajunge la structurile represive din regiune, despre care spune că încalcă drepturile și libertățile oamenilor.

Sursele de finanțare a fondului

Fondul urmează să fie alimentat, în principal, din taxele achitate de persoanele fizice și juridice care desfășoară activități economice în regiunea transnistreană. La formarea acestuia sunt prevăzute și contribuții financiare externe din partea partenerilor internaționali.

Valeriu CHIVERI, VICEPREMIER PENTRU REINTEGRARE: „Acum, mai multe detalii despre sursele de finanțare. Fondul va fi constituit, în primul rând, din taxele achitate de persoanele fizice și juridice care desfășoară activități economice în regiunea transnistreană. În același timp, sunt prevăzute și surse suplimentare de finanțare – contribuții voluntare și resurse oferite de partenerii internaționali pentru proiecte concrete”.

Potrivit oficialului, finanțarea externă ar urma să extindă proiectele și să genereze rezultate mai vizibile pentru locuitorii din regiune.

Republica Moldova aplică, din 1 septembrie, primele taxe pe valoare adăugată și accize pentru bunurile introduse de operatorii economici din regiunea transnistreană. În prima etapă este vorba despre o listă de mărfuri neesențiale cum ar fi parfumuri, articole pirotehnice, blănuri, pietre prețioase, bijuterii, mijloacele de transport, telefoane și alte aparate.

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