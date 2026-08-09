Circulația prin punctul de trecere a frontierei Palanca este temporar afectată, după ce autoritățile ucrainene au suspendat traficul pe podul din apropierea localității Maiaki–Udobnoe, în contextul alertei aeriene aflate în vigoare pe întreg teritoriul Ucrainei. În consecință, traversarea frontierei se desfășoară cu restricții, iar călătorii sunt îndemnați să își planifice din timp deplasările.

Potrivit Serviciului Vamal, în posturile vamale de frontieră Palanca–Maiaki–Udobnoe și Tudora–Starokazacie, procesarea persoanelor și a mijloacelor de transport se efectuează doar pe sensul de intrare în Republica Moldova.

Ieșirea din Republica Moldova este posibilă doar prin postul vamal de frontieră Tudora–Starokazacie.

Recomandări către cetățeni

Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările în zona respectivă, să manifeste prudență sporită și să se abțină de la călătorii în regiunea Odesa.

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