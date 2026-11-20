Șoferii din capitală trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație în acest weekend. Traficul rutier va fi sistat în totalitate pe bulevardul Dimitrie Cantemir, în perioada 21 noiembrie, ora 09:00 – 22 noiembrie, ora 23:00.

Măsura este necesară pentru aplicarea stratului superior de asfalt. Totodată, mai multe rute de troleibuz și autobuz vor circula pe trasee modificate, iar pe alte două străzi vor fi desfășurate lucrări de reabilitare a carosabilului.

Transportul public va circula pe trasee modificate

Potrivit Primăriei Chișinău, în perioada restricțiilor, troleibuzele de pe rutele nr. 17 și 20 vor circula, în direcția tur, de pe strada Ismail pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, bulevardul Constantin Negruzzi și bulevardul Iuri Gagarin, după care își vor continua traseul obișnuit.

Ruta de troleibuz nr. 37 va avea traseul modificat la retur, de pe strada Ismail pe strada Albișoara și bulevardul Constantin Negruzzi.

De asemenea, autobuzele de pe rutele nr. 11, 18, 18A, 18B, 33, 44 și 49 vor circula, în direcția tur, de pe strada Ismail pe strada Albișoara și bulevardul Iuri Gagarin, după care vor reveni la itinerarele obișnuite.

Lucrări de asfaltare pe străzile Lev Tolstoi și Columna

În weekend, 21–22 noiembrie, sunt planificate lucrări de asfaltare și pe strada Lev Tolstoi, pe tronsonul dintre străzile Pan Halippa și București, precum și pe strada Columna, între străzile Mihai Viteazul și Henri Coandă.

Restricții timp de două săptămâni pe o stradă din Codru

Alte restricții vor fi aplicate în perioada 23 noiembrie – 6 decembrie, pe strada Sihastrului din orașul Codru. Circulația va fi suspendată pe două tronsoane: între străzile Haiducilor și Vlad Țepeș, precum și între străzile Vlad Țepeș și Livădarilor.

Accesul transportului public va fi permis. Restricțiile sunt necesare pentru executarea lucrărilor de reparație a străzii.

Primăria le recomandă șoferilor să evite, pe cât posibil, zonele în care se desfășoară lucrări, să respecte indicatoarele rutiere și să manifeste prudență în trafic.