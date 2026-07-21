Pe fondul creșterii numărului de biciclete, trotinete electrice și alte mijloace de transport alternativ în trafic, Poliția intensifică acțiunile de informare și prevenire. Organele de drept le reamintesc utilizatorilor că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru evitarea accidentelor și că abaterile pot fi sancționate conform legii.

Polițiștii desfășoară zilnic activități de informare, prevenire și, atunci când este necesar, de sancționare a persoanelor care nu respectă regulile de circulație în timp ce se deplasează cu bicicleta, trotineta electrică sau alte mijloace de transport alternativ.

Potrivit autorităților, scopul acestor acțiuni este reducerea riscului de accidente și promovarea unui comportament responsabil în trafic.

Regulile pe care trebuie să le respecte utilizatorii

Pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic, poliția recomandă respectarea câtorva reguli de bază:

respectarea indicatoarelor și a regulilor de circulație;

purtarea echipamentului de protecție;

deplasarea cu o viteză adaptată condițiilor de drum;

acordarea priorității în situațiile prevăzute de lege;

utilizarea luminilor și a elementelor reflectorizante pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă;

evitarea deplasării sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise.

Amenzi pentru cei care ignoră legea

Organele de drept avertizează că nerespectarea regulilor de circulație nu pune în pericol doar viața utilizatorilor acestor mijloace de transport, ci și siguranța celorlalți participanți la trafic.

Poliția reamintește că încălcarea prevederilor legislației rutiere atrage răspunderea contravențională, conform Codului Contravențional al Republicii Moldova.