O femeie de 75 de ani a ajuns la spital cu arsuri, după ce casa în care locuia a luat foc, noaptea trecută, la Orhei.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, totul s-a întâmplat în jurul orei 1:00.

Flăcările au cuprins interiorul casei și o parte din acoperiș. Au fost îndreptate două echipaje de pompieri.

Femeia a rămas blocată în casă

În timpul intervenției, pompierii au depistat proprietara locuinței, care era blocată în interiorul antreului și cerea ajutor. Salvatorii au reușit să o evacueze. Femeia a suferit arsuri de gradele I, II și III pe suprafața corpului și a fost transportată la spital.