O femeie a ajuns la spital după ce a fost atacată de un câine de rasă Alabai, în timp ce se afla pe o stradă, din municipiul Bălți. Animalul ar fi ieșit din curtea unei case private și s-ar fi năpustit asupra trecătorilor.

Potrivit martorilor, câinele a doborât femeia la pământ și i-ar fi provocat mai multe răni. În imaginile video publicate pe rețelele de socializare se vede cum victima zace la sol, în timp ce mai mulți trecători încearcă să alunge animalul și să-l conducă înapoi în curtea din care a ieșit.

Martorii au reușit, într-un final, să îndepărteze câinele și să-l închidă în curte.

Femeia, preluată de ambulanță

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a preluat femeia pentru a-i acorda îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor preliminare oferite de martori, aceasta ar fi suferit o fractură la picior și alte leziuni în urma atacului.

Polițiștii au intervenit la fața locului.

Sursă video: Бельцы 24