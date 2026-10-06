Un atac cu drone ucrainene a provocat moartea unei persoane și rănirea altor șase în regiunea Moscovei, din jurul capitalei ruse, a afirmat marți dimineață guvernatorul regional Andrei Vorobiov, potrivit Reuters.

Potrivit presei de stat ruse, atacul din timpul nopții a fost cel mai mare atac cu drone înregistrat în regiune în ultimii doi ani.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a afirmat anterior că Rusia a doborât majoritatea celor 650 de drone lansate spre capitala rusă în cursul nopții, dintre care 105 au fost doborâte în apropierea orașului.

O parte dintre drone au atacat o mare instalație petrolieră din regiunea Moscovei, mai exact Centrul de Producție și Expediere Volodarsk de lângă satul Konstantinovo, potrivit canalului de Telegram Exilenova Plus.

Ce este instalația „Volodarskaya”

Imaginile filmate de martori oculari din Konstantinovo, situat la aproximativ 40 de kilometri de centrul Moscovei, par să arate flăcări izbucnind din instalația de la Volodarsk, în timp ce fumul se ridică spre cer. Instalalația se află la aproximativ 450 de kilometri de granița cu Ucraina.

Instalația „Volodarskaya” este cea mai mare bază petrolieră din regiunea Moscovei, care face parte din „AK „Transnefteproduct”, potrivit canalului de știri rusesc Astra.

Aici există posibilitatea de a stoca și de a transporta prin conducte benzină auto, combustibil pentru aviație și motorină.

Volumul de mărfuri tranzacționate se ridică la 3 milioane de tone de produse petroliere pe an. Materia primă provine de la rafinăriile din Moscova și Ryazan, iar rețeaua ramificată de conducte de produse petroliere leagă direct stația de cele trei aeroporturi ale Moscovei (Domodedovo, Șeremetievo și Vnukovo), scrie hotnews.ro