Vești importante pentru cetățenii Republicii Moldova care muncesc sau urmează să muncească în Israel. Autoritatea pentru Populație și Imigrație a Statului Israel a anunțat prelungirea automată a unor vize pentru lucrătorii străini, în contextul suspendării temporare a zborurilor companiei „Fly Dubai” către Israel.

Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Israel, dacă un lucrător moldovean se află în concediu în afara Israelului, iar viza sa de reintrare a expirat sau expiră în perioada 30 septembrie – 17 octombrie 2026, aceasta a fost prelungită automat până la 18 octombrie 2026.

Și lucrătorii noi pot intra în Israel

Măsura îi vizează și pe lucrătorii străini care urmează să ajungă pentru prima dată în Israel.

Astfel, persoanele care au finalizat procedura consulară și ale căror vize de intrare au expirat sau expiră în perioada 30 septembrie – 17 octombrie, inclusiv, vor putea intra în Israel până la 18 octombrie 2026.

Nu este nevoie de o nouă cerere

Autoritățile israeliene precizează că prelungirea vizelor a fost efectuată automat, direct în sistemele PIBA.

Prin urmare, lucrătorii, angajatorii și agențiile de plasare nu trebuie să depună o cerere nouă și nici să contacteze Autoritatea pentru Populație și Imigrație pentru efectuarea acestei prelungiri.