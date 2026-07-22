Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii anticorupție, au efectuat astăzi aproximativ 30 de percheziții într-un dosar privind abuz de serviciu și obținerea frauduloasă a unor fonduri externe în mai multe localități din țară. Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar alte șapte sunt cercetate în calitate de bănuiți. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 14,5 milioane de lei.

Potrivit CNA, ancheta vizează mai mulți agenți economici și funcționari publici. Începând cu anul 2020, anumite firme ar fi fost ajutate să câștige licitații pentru proiecte de alimentare cu apă și canalizare.

Reprezentantul unei companii care pregătea documentația pentru aceste proiecte ar fi introdus în actele de licitație cerințe care se potriveau produselor unui singur furnizor. Astfel, alte companii ar fi avut șanse reduse să participe, iar contractele ar fi ajuns la firme alese din timp.

În urma acestei scheme, autoritățile ar fi cumpărat materiale și echipamente la prețuri mai mari decât cele care ar fi putut fi obținute dacă licitațiile ar fi avut loc în condiții de concurență.