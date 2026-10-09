Republica Moldova se confruntă cu un nou episod de secetă hidrologică. Pe râul Nistru și pe mai multe râuri mici din țară a fost instituit cod roșu de scurgere redusă a apei, iar avertizarea este valabilă în perioada 10–16 octombrie 2026. Potrivit hidrologilor, debitele vor rămâne mult sub valorile obișnuite pentru această perioadă a anului.

Potrivit avertizării emise pe 9 octombrie, scurgerea redusă a apei va afecta râurile Nistru și Prut, precum și majoritatea râurilor mici din Republica Moldova.

Pe râul Nistru a fost instituit cod roșu, scurgerea apei fiind estimată la aproximativ 20% din media lunară multianuală pentru luna octombrie. Pe sectorul dintre Naslavcea și Camenca, valorile ar putea coborî chiar sub acest nivel, în funcție de volumul de apă deversat zilnic din lacul de acumulare Novodnestrovsk, din Ucraina.

Cod galben și portocaliu pe râul Prut

Pe râul Prut sunt valabile două niveluri de avertizare. Pe sectorul dintre satul Criva și orașul Ungheni a fost emis cod galben, scurgerea apei fiind estimată la aproximativ 30% din valorile medii lunare multianuale.

În schimb, pe tronsonul Ungheni–Brânza este valabil codul portocaliu, unde scurgerea apei ar putea reprezenta între 20% și 30% din media obișnuită pentru luna octombrie.

Mai multe râuri mici, sub cod roșu

Pe râurile Bâc și Lunga a fost emis cod galben, scurgerea apei fiind estimată la aproximativ 40% din media lunară multianuală. Pe râurile Vilia, Răut și Căinar este valabil codul portocaliu, cu valori cuprinse între 25% și 30%.

Situația este și mai gravă pe râul Ichel, unde a fost instituit cod roșu, iar scurgerea apei este estimată la doar 15% din valorile obișnuite pentru luna octombrie.

Cele mai reduse valori sunt prognozate pe râurile Draghiște, Cubolta, Ciulucul Mic și Botna, aflate, de asemenea, sub cod roșu. În aceste zone, scurgerea apei ar putea ajunge la 10% sau chiar mai puțin din media lunară multianuală.

Recomandări pentru populație și agenții economici

În contextul scăderii accentuate a debitelor, specialiștii îndeamnă populația și agenții economici să utilizeze rațional resursele de apă.

Hidrologii precizează că valorile estimate sunt raportate la mediile lunare multianuale caracteristice lunii octombrie.