Comasarea voluntară a municipiului Edineț cu mai multe localități învecinate a fost aprobată de consiliile locale, însă reforma continuă să împartă opiniile locuitorilor. Unii cred că noua structură administrativă va aduce servicii mai bune și investiții, în timp ce alții se tem că satele mici vor pierde din autonomie și vor avea mai greu acces la autorități.

„Am o părere foarte bună, pentru că aceste consilii raionale mai mult îi încurcă pe oameni. Se cheltuie inutil anumite resurse. Dacă totul va fi făcut corect și în interesul oamenilor, cred că rezultatul va fi pozitiv și bugetul va fi mai bun. Noi, moldovenii, întotdeauna așteptăm schimbări spre bine și sperăm. Speranța moare ultima”.

Susținătorii comasării spun că reducerea cheltuielilor administrative și gestionarea unui buget comun ar putea face administrația locală mai eficientă.

„Cred că este o idee bună, pentru că mulți oameni locuiesc în sate aflate la distanțe mari unul de altul. În unele sate populația este mai mare, în altele mai mică și, dacă, de exemplu, va exista o singură primărie pentru două sau trei sate, cred că este ceva normal”.

„Părerea mea a rămas aceeași ca și înainte, pentru că nu așteptăm nimic bun”.

Și în satele care urmează să fie incluse în noua structură administrativă părerile sunt împărțite. Unii locuitori speră că va fi mai ușor să beneficieze de servicii publice și să fie implementate proiecte de infrastructură. Alții se tem însă că cea mai mare parte a resurselor financiare va fi direcționată către municipiul Edineț, iar nevoile comunităților mici vor rămâne pe plan secund.

„Este foarte greu de spus. Cei care vor să se unească vor fi mulțumiți, iar cei care nu vor, nu vor fi. Dacă vă amintiți, cândva existau județele. Este cam același lucru. Dacă șase sate se unesc și centrul va fi la Edineț, oamenii vor trebui să ajungă acolo pentru orice problemă. Și cum va fi? Așa cred eu. Acolo scrie că vor da bani, dar de ce nu dau bani și fără să fie nevoie de comasare?”

„Este bine. — De ce? Pentru că va fi mai convenabil. Cu Bîrlădenii nu este atât de comod, iar cu Edineț va fi mai simplu și mai accesibil. Bugetul va fi mai mare la Edineț, nu în satele vecine”.

„Nici nu au dat, nici nu dau și nici nu vor da — nici aici, nici acolo. Ei cred că așa este mai bine, dar noi nu știm. Oamenii pot să spună ce vor, însă, până la urmă, se face cum consideră autoritățile”.

„Foarte bine. Mă gândesc la viitor, la viitorul copiilor noștri. Cred că va exista mai mult sprijin și că, pe viitor, acest lucru va ajuta la dezvoltare și la creșterea nivelului de trai”.

„Spun direct: nu-mi place această comasare. Să rămânem așa cum suntem, nu trebuie unite Edineț și Cepeleuți. Ce va fi peste zece ani? Eu nu am mașină, transportul nu circulă, microbuzul nu circulă — nimic nu circulă. Să rămână primăria noastră și atât”.

La Primăria Edineț se precizează că inițiativa comasării a venit chiar din partea consiliilor locale. Noua structură administrativă va reuni nouă primării și 19 localități.

Constantin COJOCARU, PRIMARUL ORAȘULUI EDINEȚ: „În mare parte, inițiativa a venit chiar din partea acestor nouă primării. În prezent avem nouă primării, dar dacă luăm în calcul toate localitățile, este vorba despre 19 sate care se unesc. Propunerea a venit din partea consiliilor locale ale acestor primării. La început au fost mai puțini doritori, dar, pe măsură ce s-au alăturat tot mai multe localități, procesul s-a extins. Multe s-au alăturat după ce s-a format hotarul comun dintre teritorii”.

Primarul spune că reforma va permite dezvoltarea unor servicii publice mai eficiente, de la alimentarea cu apă și canalizare până la transport, educație și crearea locurilor de muncă. Potrivit acestuia, după încheierea procesului de comasare, și alte comunități ar putea decide să se alăture noii structuri administrative.

Constantin COJOCARU, PRIMARUL ORAȘULUI EDINEȚ: „Astăzi, municipiul Edineț poate aduce o valoare adăugată importantă în domeniul prestării serviciilor: alimentare cu apă, canalizare, transport, servicii publice, crearea locurilor de muncă în parcul industrial, dezvoltarea grădinițelor și a instituțiilor de educație extrașcolară. Astfel de posibilități nu pot fi oferite întotdeauna de primăriile mici, care administrează doar două sau trei sate. Ne așteptăm ca, după finalizarea procesului de comasare și adoptarea actelor normative necesare, încă una sau două comunități să ni se alăture, deoarece oamenii își doresc, înainte de toate, servicii de calitate”.

Termenul-limită pentru comasarea voluntară a localităților este 31 iulie. Din august, Guvernul va începe procesul de amalgamare obligatorie a primăriilor cu mai puțin de 3.000 de locuitori care au refuzat să se unească.