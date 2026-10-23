Persoanele care comandă produse de pe platforme online din străinătate, precum Temu, Shein sau AliExpress, vor achita din 1 noiembrie TVA de 20% pentru coletele cu o valoare de până la 150 de euro. Acesta va fi calculat în funcție de valoarea bunurilor comandate, iar cumpărătorii vor putea achita taxa fie în momentul efectuării comenzii, dacă platforma sau comerciantul oferă această opțiune, fie la ridicarea coletului de la poștă.

Ce se întâmplă cu coletele care depășesc suma de 150 de euro

Pentru coletele care depășesc valoarea de 150 de euro, vor fi aplicate în continuare prevederile vamale și fiscale în vigoare. Totodată, trimiterile expediate între persoane fizice, inclusiv cadourile cu o valoare mai mică de 150 de euro, vor rămâne scutite de TVA, în condițiile prevăzute de lege.

O altă schimbare va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Pentru trimiterile vizate va fi introdusă o taxă de gestionare de 12 lei pentru fiecare colet. Aceasta va fi achitată separat de TVA și de eventualele taxe vamale.

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Poșta Moldovei avertizează că informațiile declarate despre conținutul și valoarea coletelor trebuie să fie corecte și complete, pentru a evita întârzierile la procesarea vamală și livrare. În cazul returnării coletului, TVA-ul achitat și taxa de gestionare nu vor fi restituite, potrivit anunțului.

Potrivit Serviciului Vamal, anul trecut au fost înregistrate peste 11 milioane de colete, iar în primele șapte luni ale anului 2026 – peste 6 milioane.