Comisia de evaluare externă a procurorilor a contestat la Curtea Supremă de Justiție hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor prin care Vasile Plevan a fost lăsat să activeze în continuare în sistem, deși a fost evaluat negativ de două ori. Comisia solicitată verificarea legalității deciziei CSP, prin care a fost respins raportul care a propus nepromovarea evaluării. CSP nu a comentat, iar procurorul Vasile Plevan spune că va merge cu toate probele să se apere în instanță, acuzând comisia de evaluare de interese politice.

Comisia de evaluare a procurorilor anunță că a depus vineri o contestație la Curtea Supremă de Justiție împotriva hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor prin care procurorul anticorupție Vasile Plevan a promovat evaluarea externă.

COMISIE DE EVALUARE A PROCURORILOR: „Comisia solicită verificarea legalității hotărârii CSP de a respinge raportul de reevaluare al Completului A, care propunea nepromovarea evaluării de către procuror.”

Se întâmplă după ce procurorul Vasile Plevan a picat evaluarea externă de două ori, prima dată în februarie, apoi la finele lunii aprilie. Pe 11 iunie 2026, CSP a decis să nu aprobe raportul negativ al Comisiei Vetting, permițându-i lui Vasile Plevan să își continue activitatea de procuror. Am încercat să obținem o reacție de la șeful CSP, dar nu ni s-a răspuns la telefon. Anterior instituția a spus că a considerat argumentele aduse de procuror ca fiind întemeiate, astfel a respins recomandările comisiei de eveluare externă. Decizia a stârnit o serie de reacții din partea mai multor politicini, inclusiv Maia Sandu s-a expus referitor la acest subiect în cadrul emisiunii În Profunzime.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „De la Procuratura Anticorupție, domnul Vasile Plevan, care nu a trecut de două ori evaluarea și totuși a rămas în sistem grație votului din CSP. Dumneavoastră cum ați văzut acest caz? Ce sens atunci mai are această evaluare?”

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Eu am mai spus că aceste două decizii, pentru că au fost două decizii ale CSP, care după două evaluări negative sau după două decizii consecutive negative, au decis totuși să ofere promovare, deci să îi lasă să rămână în sistem. Eu cred că este un precedent periculos. Dar vorbim despre un CSP reformat, un CSP în care... - Înțeleg, cu atât mai mult. Trebuie să înțelegem, să le cereți și eu, în măsura în care pot, cu prima ocazie, când o să mă văd, o să-i întreb, dar ei trebuie să justifice această decizie și, repet, odată creat un precedent, asta se poate repeta.”

Am solicitat un comentariu și de la Vasile Plevan.

Vasile PLEVAN, PROCUROR: „Comisia de Evaluare a evaluat activitatea mea financiară și respectivă activitatea profesională pe 12 ani. Pe activitatea financiară nu a identificat nicio încălcare financiară sau de alt ordin. Pe aspect de integritate etică, deci aceștia au considerat cu o soluție pe care eu am adoptat în anul 2016, când eram procuror la Procuratura Ialoveni, eram la început de carieră, o soluție pe care am adoptat-o, eu considerat-o ca fiind arbitrară, chiar dacă eu, în acel caz, l-am remis ulterior în judecată, atunci când au părut probenuri și persoana a fost condamnată.”

Plevan susține că a prezentat probe în acest sens atât în fața comisiei de evaluare externă, cât și în fața Consiliului Superior al Procurorilor că acea hotărâre a fost luată în marja de apreciere prevăzută de lege.

Vasile PLEVAN, PROCUROR: „Eu consider CSP-ul a luat o soluție corect legală, mă voi prezenta la Curtea Supremă, mă voi apăra în limitele legale. Fapt că Comisia a contestat pentru mine este un lucru straniu, deoarece Comisia nu este autoritate, Comisia nu emite o decizie obligatorie, ea emite doar un aviz de recomandare prin care recomandă Consiliului o soluție, fie din promovare, fie de nepromovare. De fapt, dacă este o comisie independentă, nu ar trebui să aibă un interes propriu în această soluție, sau în soluția cazului verificat.”

Vasile Plevan pune la îndoială independența comisiei de evaluară, subliniind că ar fi contestat decizia CSP la Curtea Supremă de Justiție după ce unii decidenți politici au vorbit despre asta în spațiul public. Cazul lui Plevan nu este singuril de acest fel. O situație similară a fost și în cazul procurorului anticorupție andrei Balan. Potrivit legii, Comisia de evaluare este în drept de a contesta deciziile CSP, iar Curtea Supremă de Justiție le examinează în termen de 30 de zile.