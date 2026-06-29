Un bărbat de 42 de ani a fost reținut pentru 72 de ore după ce a provocat un accident, noaptea trecută, pe strada Socoleni din Chișinău. În total patru automobile au fost avariate. Acesta se află la volanul unui Audi fiind băut criță, iar pasagerul lui a fost transportat la spital.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 01:40.

Cum a avut loc accidentul

Șoferul din Audi a pierdut controlul volanului și s-a izbit într-un automobil parcat pe marginea carosabilului. În urma impactului, mașina sa s-a ciocnit cu un alt automobil, iar acesta s-a lovit într-un al treilea vehicul. Toate cele trei mijloace de transport erau parcate.

În urma accidentului, un pasager de 48 de ani a fost transportat la spital.

Șoferul care a provocat impactul a părăsit locul accidentului, însă a fost găsit ulterior de polițiști. Testat cu aparatul Drager, acesta avea o concentrație de 0,83 mg/l alcool în aerul expirat, depășind cu peste cinci ori mai mult peste limita legală admisă.

Poliția a pornit o cauză penală

Șoferul este cercetat penal, iar polițiștii continuă investigațiile în acest caz.

Imaginile de la locul accidentului arată mai multe mașini avariate în urma impactului. Unul dintre vehicule are partea din față distrusă, iar o camionetă este avariată în partea din spate. Pe carosabil se văd bucăți de caroserie și cioburi de sticlă.

Accident rutier/ Telegram

Accident rutier/ Telegram

*Sursă foto/video Telegram: vteme.md