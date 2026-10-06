Republica Moldova se pregătește pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar Bruxelles-ul lucrează, în paralel, la modul în care va funcționa Uniunea cu mai multe state membre. Comisia Europeană a publicat astăzi analiza privind adaptarea politicilor europene în perspectiva extinderii.

Documentul analizează schimbările care ar trebui făcute în interiorul Uniunii Europene pentru a putea integra noi membri. Sunt vizate modul în care vor fi luate deciziile, organizarea bugetului european și funcționarea politicilor comune într-o Uniune cu mai multe țări.

Analiza Comisiei Europene se referă la mai multe domenii importante pentru viitoarele state membre, inclusiv agricultura, energia, transporturile, securitatea și dezvoltarea regională.

În același timp, Bruxelles-ul propune ca țările candidate să beneficieze de mai multe oportunități chiar înainte de aderarea propriu-zisă. Este vorba despre un acces mai larg la piața europeană, precum și despre programe și investiții suplimentare.

Documentul prevede însă și mecanisme menite să protejeze valorile europene, în special democrația și statul de drept, dar și să asigure utilizarea corectă a fondurilor europene.

Cristina Gherasimov: „Obiectivul nostru rămâne aderarea deplină la UE”

Guvernul de la Chișinău salută propunerile Comisiei Europene. Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, spune că pentru Republica Moldova este important ca parcursul către aderare să fie unul cât mai clar, iar reformele realizate să fie urmate de decizii la timp și de beneficii concrete pentru cetățeni și mediul de afaceri.

Potrivit oficialei, autoritățile vor susține condiții echitabile și un sprijin adaptat necesităților cetățenilor, fermierilor, întreprinderilor și comunităților din Republica Moldova.

În perioada următoare, propunerile Comisiei Europene urmează să fie discutate la nivel european, în timp ce condițiile concrete de aderare vor fi stabilite în cadrul negocierilor.

Autoritățile de la Chișinău spun că vor continua reformele în justiție, eficientizarea instituțiilor și măsurile pentru creșterea competitivității economiei.

Cristina Gherasimov a anunțat și consultări cu societatea civilă, pentru ca propunerile europene să fie analizate împreună și pentru a identifica oportunitățile pe care acestea le-ar putea aduce Republicii Moldova.

„Obiectivul nostru rămâne aderarea deplină la UE, cu drepturi și responsabilități egale”, a declarat Cristina Gherasimov.

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La 14 iulie, Republica Moldova a făcut un nou pas important în procesul de integrare europeană. Țara noastră a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru Clusterul 6 – „Relații externe”, etapă care apropie Chișinăul de obiectivul strategic de a deveni stat membru al blocului comunitar.

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La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

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Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.