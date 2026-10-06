Scandalul dintre Primăria Chișinău și Termoelectrica, izbucnit săptămâna trecută după lucrările din zona Scuarului Catedralei, escaladează. Primarul Ion Ceban susține că vicepretorul sectorului Buiucani ar fi fost reținut, după ce Termoelectrica ar fi insistat să facă lucrări de decopertare în scuar fără autorizație. La locul faptei au ajuns polițiștii, responsabili din cadrul Primăriei Chișinău și primarul Ion Ceban. Aceștia încearcă să clarifice situația. Am încercat să obținem o reacție de la Termoelectrica, dar deocamdată nu ne-au răspuns la telefon.

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UPDATE 14:50 Ion Ceban critică intervenția poliției la Scuarul Catedralei, unde Termoelectrica ar urma să efectueze lucrări.

Edilul susține că intervenția ar fi fost determinată de un apel la 112 făcut de reprezentanții companiei. Potrivit lui, lucrările pe terenul municipal nu ar fi autorizate.

„Știu că ele trebuie să fie legale și autorizate. Ele nu sunt. Atât”, a declarat Ion Ceban, întrebat ce știe despre lucrările care urmează să fie efectuate în zonă.

Primarul susține că Primăria și Pretura ar fi sesizat autoritățile încă de săptămâna trecută în legătură cu situația, dar că acestea nu ar fi reacționat.

Ceban a acuzat, de asemenea, reprezentanții guvernării că s-ar afla în spatele acțiunilor. „De ce spun că e indicația directă a PAS-ului?”, a declarat edilul, după care a invocat mai multe lucrări de infrastructură realizate de Primărie.

„Hai, băi, na, arestați-mă și pe mine”

„Vor să mă ia pe mine cu sus”, a mai afirmat Ceban, susținând că un polițist i-ar fi spus că urmează să fie arestat. „Hai, băi, na, arestați-mă și pe mine”, a reacționat edilul.

UPDATE 14:30 Șeful IP Buiucani a intervenit la locul faptei. Acesta discută cu primarul Ion Ceban.

„Vicepretorul de Buiucani nu a fost reținut, ci escortat la inspectorat”

Șeful Inspectoratului de Poliție Buiucani susține că poliția a intervenit după ce Termoelectrica a sesizat o situație de avarie și a solicitat accesul la locul unde urmau să fie efectuate lucrările.

Potrivit acestuia, reprezentanții administrației publice locale ar fi blocat accesul angajaților și al tehnicii Termoelectrica. El a invocat Hotărârea Guvernului nr. 876 din 14 decembrie 2022, potrivit căreia proprietarii terenurilor pe care se află rețelele Termoelectrica trebuie să permită accesul pentru lichidarea avariilor.

Șeful Poliției Buiucani a precizat că vicepretorul sectorului Buiucani nu a fost reținut, așa cum a afirmat primarul Ion Ceban, ci „escortat de poliție” la inspectorat, unde este audiat.

„A fost prima persoană care a venit la fața locului și a început să blocheze toate acțiunile”, a declarat șeful Poliției Buiucani.

Cazul este examinat prin prisma articolului 353 din Codul contravențional, care vizează nesupunerea cerințelor legale ale angajaților poliției.

Potrivit poliției, în cazul în care tehnica aflată în zonă va continua să blocheze accesul angajaților Termoelectrica la locul avariei, aceasta ar putea fi evacuată.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Termoelectrica insistă să decapeze în Scuarul Catedralei fără autorizație. Au fost chemați zeci de polițiști și sunt coordonați din umbră, la telefon”.