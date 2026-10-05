Pilotul acuzat că a încercat să deturneze un avion de pasageri al companiei Flydubai ar fi avut un plan mult mai grav decât o simplă preluare a controlului asupra aeronavei. Potrivit unor noi evaluări ale serviciilor de informații, Hamam al-Hammami, în vârstă de 29 de ani, ar fi intenționat să prăbușească avionul într-o țintă din Tel Aviv, după modelul atentatelor de la 11 septembrie 2001.

Conform informațiilor citate de presa israeliană, una dintre țintele luate în calcul ar fi fost complexul de turnuri Azrieli, aflat în apropierea cartierului general al armatei israeliene, Kirya. O altă versiune indică Aeroportul Internațional Ben Gurion. Al-Hammami ar fi vrut să se apropie de aeroport ca pentru o aterizare obișnuită, iar în ultimele secunde să schimbe traiectoria și să lovească terminalul.

Atacul, la doar câteva minute de Israel

Incidentul a avut loc la bordul unui Boeing 737 MAX care efectua cursa Dubai-Tel Aviv, la aproximativ două ore și jumătate de la decolare. Potrivit informațiilor disponibile, atacatorul l-ar fi lovit pe comandantul indian Smit Machchhar cu toporul aflat în cabina de pilotaj.

Pilotul a reușit să transmită un semnal de urgență și să deschidă ușa cabinei. Pasagerii au intervenit și l-au imobilizat pe al-Hammami. În urma incidentului, aeronava a coborât brusc cu peste 5.000 de metri și a fost redirecționată către Arabia Saudită.

Ar fi vrut să repete atacul

Investigatorii susțin că al-Hammami ar fi avut intenții similare și în timpul unui zbor anterior spre Tel Aviv. El ar fi luat în calcul deturnarea avionului și prăbușirea acestuia, însă planul nu a mai fost pus în aplicare.

Potrivit unor surse, copilotul s-ar fi răzgândit după ce ar fi recunoscut o persoană printre pasageri.

Legături cu ideologia Al-Qaeda

Hamam al-Hammami este cetățean omanez, cu tată omanez și mamă siriană. A locuit o perioadă în Siria, în timpul războiului civil, iar ulterior ar fi publicat pe rețelele sociale mesaje de susținere pentru Al-Qaeda.

Investigatorii au identificat postări în care acesta ar fi elogiat foști lideri ai organizației teroriste și un atacator sinucigaș implicat într-un atac asupra unei baze CIA din Afganistan.

A studiat și a lucrat în mai multe țări

Al-Hammami ar fi studiat în Australia și în Marea Britanie. Universitatea Buckinghamshire New a confirmat că acesta a urmat, începând din 2020, un curs la distanță și a absolvit în 2023 cu o diplomă în managementul aviației.

Înainte de a ajunge la Flydubai, ar fi lucrat pentru compania aeriană națională din Oman. Potrivit unor informații, acesta ar fi fost scos dintr-un program de pregătire pentru piloți din cauza unor îngrijorări privind opiniile sale radicale.

Cum a trecut de verificările de securitate?

Cazul ridică însă întrebări serioase despre modul în care al-Hammami a ajuns să piloteze un avion care efectua curse către Israel. Autoritățile israeliene și cele din Emiratele Arabe Unite investighează acum dacă informațiile disponibile despre trecutul său ar fi trebuit să ridice semnale de alarmă.

Israelul susține că primește în mod obișnuit date despre membrii echipajelor zborurilor străine, inclusiv numele, data nașterii, cetățenia și datele pașaportului.

Instituțiile își pasează responsabilitatea

Incidentul a declanșat un schimb de acuzații între instituțiile israeliene responsabile de securitatea aviației. Ministerul Transporturilor, Mossadul și Shin Bet au atribuții diferite în procesul de verificare, iar autoritățile încearcă acum să stabilească dacă o „portiță” în sistem a permis trecerea lui al-Hammami de verificările de securitate.

Cazul readuce în atenție și criticile privind deficiențele serviciilor israeliene, la aproape trei ani de la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

Pilotul, în recuperare

Comandantul Smit Machchhar se află în recuperare într-un spital din Dubai. Acesta i-a povestit inclusiv premierului israelian Benjamin Netanyahu despre momentele în care a fost atacat în cabina de pilotaj.

Zborul Flydubai transporta peste 170 de pasageri. Intervenția rapidă a comandantului și a pasagerilor a împiedicat, potrivit anchetatorilor, transformarea incidentului într-o tragedie de proporții.