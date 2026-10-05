Cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană are loc astăzi, la Bruxelles. Delegația Moldovei este condusă de premierul Vasile Tofan, iar partea europeană este reprezentată de Înalta Reprezentantă pentru afaceri externe și politica de securitate a UE, Kaja Kallas.

Potrivit vicepremierului pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, reuniunea va fi dedicată evaluării cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană din ultimele 12 luni.

„În cadrul întrevederii vom face un bilanț al ultimilor 12 luni de cooperare între țara noastră și Uniunea Europeană și vom discuta despre reformele pe care le implementăm în domenii importante precum securitatea, justiția, economia și energia”, a declarat Cristina Gherasimov.

Oficiala a precizat că participanții vor aborda și cele mai importante subiecte de pe agenda europeană a Republicii Moldova.

Reuniunea are loc anual

Consiliul de Asociere este o reuniune la nivel înalt dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, organizată anual în baza Acordului de Asociere semnat în 2014.

Cristina Gherasimov a subliniat că reuniunea este importantă pentru evaluarea progreselor înregistrate în ultimul an și pentru stabilirea priorităților care vor ghida activitatea Guvernului în următoarea perioadă.

„Aceste reuniuni sunt deosebit de importante pentru țara noastră pentru că ne ajută să evaluăm progresul înregistrat pe parcursul ultimelor 12 luni, dar și să stabilim prioritățile care ne vor ghida activitatea Guvernului în următorul an de zile”, a mai spus vicepremierul.