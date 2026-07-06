Etapa de conectare la rețea și testare inițială a noii celule de 400 kV din Stația Electrică Vulcănești a fost finalizată cu succes, anunță Moldelectrica. În prezent, specialiștii desfășoară activitățile de pregătire pentru faza a doua de testare, care va include punerea sub tensiune a liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău.

„În perioada de monitorizare desfășurată după punerea sub tensiune, specialiștii întreprinderii au verificat comportamentul echipamentelor în regim normal de funcționare, parametrii tehnici de exploatare, precum și funcționarea sistemelor de protecție, comandă și automatizare. Rezultatele obținute confirmă funcționarea corespunzătoare a echipamentelor și îndeplinirea criteriilor tehnice prevăzute pentru această etapă”, au specificat responsabilii instituției.

Faza a doua de testare

În prezent, Moldelectrica pregătește a doua fază de testare, care va include punerea sub tensiune a liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău. Aceasta va presupune un set complex de verificări tehnice și operaționale, desfășurate conform procedurilor de exploatare și normelor de siguranță pentru instalațiile de înaltă tensiune, explică specialiștii.

Termenul de finalizare spre sfârșitul verii

Deși autoritățile promiteau că proiectul va fi finalizat până la sfârșitul lunii iunie, lucrările la Stația Electrică Chișinău nu sunt încă gata. Ministrul Energiei spune că întârzierile au fost provcate inclusiv de ploile abundente din ultimele săptămâni, iar noul termen pentru darea în exploatare a liniei este sfârșitul verii.

Potrivit estimărilor prezentate de constructori în luna iunie, până la sfârșitul verii energia electrică ar urma să fie transportată prin noua linie către centrul Republicii Moldova, deși la sfărșitul lunii mai ministrul a anunțat că linia urmează să fie fie dată în exploatare până pe 10 iunie. Linia de aproximativ 157 de kilometri este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică implimentate în ultimii ani și va permite transportarea energiei electrice din România și de pe piața europeană către centrul și nordul Republicii Moldova.

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