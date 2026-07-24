Șapte bărbați, cu vârste între 30 și 60 de ani, sunt cercetați pentru comercializare ilegală de produse din tutun, după ce au fost depistați cu peste un milion de țigări fără acte de proveniență, într-un automobil ce se deplasa spre Ungheni.

Potrivit poliției, automobilul a fost stopat pe drumul Chișinău–Ungheni. În interiorul acestuia au fost găsite și ridicate peste un milion de țigări fără acte de proveniență, precum și alte bunuri care ar putea avea legătură cu activitatea ilegală documentată.

Valoarea totală a mărfii ridicate este de aproape 2 milioane de lei.

Produsele din tutun urmează să fie supuse expertizelor și verificărilor de rigoare, pentru stabilirea provenienței acestora și a modului în care urmau să fie vândute.