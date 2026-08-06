Ploile puternice și vântul intens au creat probleme pe mai multe trasee naționale din Republica Moldova. Mai mulți arbori și crengi au căzut pe carosabil, afectând temporar circulația, însă echipele de drumari au intervenit operativ și au deblocat sectoarele afectate.

În contextul Codului galben de instabilitate atmosferică, valabil pentru perioada 6 august, ora 15:00 – 7 august, ora 01:00, pe unele sectoare de drumuri naționale au fost înregistrate căderi de crengi și arbori din cauza ploilor puternice și a rafalelor de vânt.

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, intervenții au fost necesare pe:

drumul național M5, km 118, în apropierea localității Recea;

drumul R11, km 54, în zona localității Lencăuți;

drumul național R12, km 43, sectorul Drochia.

Echipele de intervenție au înlăturat obstacolele

Drumarii au acționat rapid pentru îndepărtarea arborilor și crengilor căzute pe partea carosabilă și pentru restabilirea circulației în condiții normale.

În urma intervențiilor, toate sectoarele afectate au fost deblocate, iar traficul rutier se desfășoară fără restricții.

Șoferii, îndemnați la prudență

Administrația Națională a Drumurilor anunță că monitorizează în continuare situația pe traseele naționale, iar echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze în cazul apariției unor noi probleme.

Conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu atenție, să respecte limita de viteză și să adapteze modul de conducere la condițiile meteorologice și la starea carosabilului.

Intervenție drumari/ AND

Intervenție drumari/ AND

Intervenție drumari/ AND

Vremea rea a dat peste cap traficul, după ce în nordul țării au căzut mai mulți copaci din cauza ploilor puternice și a rafalelor de vânt. Autoritățile i-au îndemnat pe șoferi să fie prudenți și să conducă cu maximă atenție.

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Cod Galben de instabilitate atmosferică

Meteorologii au emis Cod Galben de instabilitate atmosferică pentru centrul și nordul Republicii Moldova. Începând din această după-amiază, în regiunile vizate sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și rafale puternice de vânt.

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