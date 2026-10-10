Asfaltul din fața Ministerului Culturii a prins culoare și s-a tranformat într-o foaie de colorat. Zeci de copii au profitat de ziua liberă și au participat la acțiunea anuală de a redescoperi patrimoniul cultural prin joc. Cei mici au desenat obiective turistice și alte simboluri naționale, fiind încurajați să descopere cele mai importante puncte din țară și să le înțeleagă valoarea.

În această dimineață de sâmbătă, mai multe familii au dat curs invitației Ministerului Culturii de a da culoare și imaginație asfaltului din fața instituției. Curioși, copiii au luat creta și s-au pus pe treabă.

„Desenez un spic de grâu.

– Ce simbolizează el?

– Simbolizează pacea și pâinea."

„Desenez niște blocuri din cetatea Soroca. Vrem ca toată strada să fie colorată și frumoasă.”

„Eu sunt aici a doua oară de când desenez, iar desenul meu preferat este acest copac.”

Activitatea le-a oferit copiilor ocazia de a explora patrimoniul într-un mod creativ și interactiv.

Nadejda, PĂRINTE: „Am văzut invitația pe pagina Ministerului și am profitat de timpul frumos. Am decis să petrecem timpul afară și să dezvoltăm creativitatea.”

Octavian CUROȘU, COORDONATOR DE PROIECT: „Este un proiect organizat pentru copii, pentru a populariza și a inspira în copii principiile de bază, liberalitate, solidaritate, țara și naționalitatea.”

Acțiunea este organizată în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului, marcate în Republica Moldova în perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2026, sub genericul „Patrimoniu în pericol: renaștere, rezistență, reimaginare”.