Scandal în jurul unui stadion școlar din capitală, unde urmează să fie investite 11 milioane de lei de către clubul Petrocub. Locatarii spun că nu au fost consultați și se tem de zgomot, lumini puternice și aglomerație chiar sub ferestrele lor. Proiectul ridică și întrebări privind implicarea socrului primarului Ion Ceban în obținerea actelor. Edilul respinge orice implicare în gestionarea clubului, iar Ministerul Educației anunță verificări.

Lucrările de modernizare a stadionului Liceului „Matei Basarab” din Chișinău au stârnit un conflict între administrația școlii și cea municipală, pe de o parte, și locatarii blocurilor din apropiere, pe de altă parte.

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Lucrările pe stadion au început deja. Aici sunt muncitori și tehnică. Din câte se poate observa pământul este săpat cu excavatorul iar zona este securitară.”

Locatarii spun că au aflat despre proiect abia după ce în zonă au fost tăiați aproximativ 200 de copaci, aproape toți sănătoși. Oamenii se plâng că nu au fost consultați și se tem că terenul, aflat la doar câțiva metri de ferestrele lor, va deveni o bază de antrenament a clubului Petrocub, cu activitate până seara târziu, inclusiv în weekend.

„Locuiesc aici de 30 de ani, chiar lângă stadion. De la casă până la teren sunt doar patru metri. Și iata domnul Ceban vrea să ne pună un gard de cinci metri și proiectoare care să lumineze permanent. Viața noastră va fi tranformată în calvar. Vă dați seama ce gălăgie va fi, câte mașini vor veni.”

„Sunt împotrivă evident pentru că totul se face foarte aproape de casele de locuit.”

„Sunt foarte indignată. Sunt presată psihologic mi s-a spus că dacă voi mai ieși și voi spune ceva, vor chema poliția.”

„Eu cred că acest stadion a fost construit pentru elevii liceului, nu pentru echipe de fotbal, părinți și mașini. /01:08 Nu s-au respectat regulile, nu au fost consultați locatarii.”

Potrivit proiectului, pe terenul Liceului „Matei Basarab” urmează să fie amenajat un stadion modern, cu gazon artificial și infrastructură pentru antrenamente. Clubul Sportiv Petrocub s-a angajat să investească 11 milioane de lei în schimbul accesului la teren, vestiare și blocul sanitar. Acordul, semnat cu liceul în luna mai, este valabil cinci ani, cu posibilitatea prelungirii.

„Când am încercat să luăm legătura cu administrația liceului, vecinii noști nu am primit răspunsuri. Abia acum noi am primit condițiile în care va fi utilizat acest stadion și vedem foarte bine că stadionul va fi folosit toată vara, de la 8 până la 21:30, de către Petrocub. Și în celelalte luni, după programul școlar, tot va fi utilizat seara.”

De partea locatarilor este și fostul viceprimar al capitalei, urbanistul Victor Chironda. Acesta susține că proiectul nu ar trebui tratat ca o simplă renovare a unui stadion școlar și spune că trebuie verificat dacă sunt respectate normele urbanistice. Ba mai mult, Chironda spune că un teren de fotbal comercial nu are ce căuta într-o curte.

Victor CHIRONDĂ, URBANIST: „Locatarii au depus o plângere la Inspectoratul Național de supraveghere tehnică să verifice dacă proiectul respectă normativele. Pentru că este evident că un stadion de fotbal, care funcționează ca și centru sportiv, de fapt, el se află la o distanță la mai puțin de 10 metri de ferestrele oamenilor.”

De cealaltă parte, administrația liceului susține că stadionul va rămâne în proprietatea și gestiunea instituției, iar elevii îl vor putea folosi în timpul programului școlar.

Natalia SOCOLOVA, DIRECTORUL ADJUNCT AL LICEULUI „MATEI BASARAB”: „Până la ora 15:00 toate lecțiile de educație fizică, fotbal, rugby, volei, totul va fi făcut pe stadion. Acesta va rămâne pe teritoriul nostru. După ora 15:00, acolo va activa școala de fotbal. Nimic nu se transmite nimănui.”

Șeful Direcției Generale Educație susține că acordul a fost coordonat în baza deciziilor Consiliului Municipal, iar clubul Petrocub și-a asumat responsabilitatea pentru proiect și lucrări. Acesta precizează că tăierea arborilor a fost autorizată de instituțiile competente.

Andrei PAVALOI, ȘEDUL DIRECȚIEI EDUCAȚIE: „Acest acord a fost semnat în baza demersului făcut de către Clubul Sportiv Petrocub în vederea reabilitării terenului de fotbal de acolo, care este într-o stare deplorabilă.”

Un alt aspect care a atras atenția este implicarea lui Ghenadie Țaulean, socrul primarului Ion Ceban, în procedura de obținere a actelor pentru proiect.

„Noi am observat că el îndodeauna era peste tot, în fiecare zi, acum nu îl mai vedem, nu știu ce de.”

Victor CHIRONDĂ, URBANIST: „Eu presupun că este un fel de trafic de influență, domnul respectiv fiind rudă cu primarul și fiind angajat în acest club a obținut toate aceste permise și deschiderea direcțiilor din primărie.”

Primarul Ion Ceban susține însă că socrul său este un simplu angajat, cu un salariu brut de 6.300 de lei și nu are atribuții de conducere sau de gestionare a clubului. La rândul său, Clubul Sportiv Petrocub afirmă că proiectul este legal, că urmărește îmbunătățirea condițiilor pentru copii și că nu trebuie politizat.

Mihai USATÎI, PREȘEDINTELE CLUBULUI DE FOTBAL „PETROCUB”:„O să le facem lor o sală de sport profesionistă și chiar de elită. Și toți elevii și locuitorii care sunt acolo până la ora 14:00 o să aibă acces gratuit acolo. Nu știu cui i-am trecut drumul politic.”

Cazul a ajuns și în atenția Ministerului Educației. Dan Perciun a declarat că va sesiza instituțiile responsabile pentru a verifica legalitatea procedurilor.