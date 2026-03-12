Un angajat din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului a fost reținut în flagrant în timp ce primea mită de 10.000 de lei de la un locuitor al comunei Trușeni, municipiul Chișinău.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, totul s-a întâmplat ieri.

În schimbul banilor, funcționarul ar fi urmat să scape persoana de răspundere contravențională pentru presupuse încălcări și de plata unui eventual prejudiciu adus mediului, după efectuarea unor lucrări.

Pe acest caz, a fost inițiată o urmărire penală, iar toate persoanele implicate urmează să fie identificate.