Le-au așternut covor roșu, le-au oferit flori și mici daruri. Este atmosfera în care au fost întâmpinați în această dimineață dascălii de la Liceul „Vasile Alecsandri” din capitală. De Ziua Profesorului, pedagogii au lăsat pentru câteva ore catalogul, fiind, în schimb, invitați de onoare. La ore, în locul lor, au ajuns elevii.

Profesorii de la Liceul „Vasile Alecsandri” din capitală au avut parte de o dimineață diferită încă de la intrarea în instituție. Elevii i-au așteptat pe covorul roșu, le-au oferit mici cadouri și le-au transmis urări.

Nicoleta FIODOROV, PROFESOARĂ: „Am fost surprinși de la început de dimineață, pe acest covor roșu cu crizateme galbene. Ne-au dat câte un pix roșu și eu chiar i-am întrebat, să vă punem note de 10?”

Olga COVALCIUC, PROFESOARĂ DE LIMBA ROMÂNĂ: „Să știți că această nu este doar o meserie, este o vocație. Dacă nu o ai în suflet nu o găsești ulterior nicăieri.”

După momentul festiv, lecțiile au început ca de obicei. Doar că rolurile s-au schimbat. Elevii au ajuns la catedră, au pregătit lecțiile și au încercat să vadă cum este, de fapt, să fii profesor.

Loredana ȚURCAN, ELEVĂ: „Mi se pare foarte interesant și chiar este o experiență diferită.”

„În cazul în care copiii sunt cuminți lecția se desfășoară mai bine și mai interesant, dar e destul de greu până te pregătești, până îți planifici modul de lucru.”

Pentru Nicoleta, provocarea a fost și mai mare. Pentru o zi a preluat atribuțiile directorului liceului.

Nicoleta CHIRIAC, ELEVĂ: „Am un plan de activitate foarte plin pentru astăzi. Am fost și am verificat în cabinete să avem profesorii să decurgă lecția bine”.

Dacă elevii au descoperit cum este să fii profesor sau director, pentru dascăli aceste schimbări de roluri au provocat un amalgam de emoții.

Grigore COJOCARU, DIRECTOR ADJUNCT AL LICEULUI VASILE ALECSANDRI: „I-am repartizat toate activitățile pe care le are, chiar și acum a venit de la o activitate. Urmează deja să facă ceea ce facem noi până la 7-6 seara.”

„Eu sunt foarte entuziasmată să am acest lucru, pentru că domnul Cojocari este foarte bravo, foarte bun.”

Cu recunoștință, elevii le-au dorit profesorilor...

„Multă răbdare și mult succes.”

„Ca să fii profesor este o chestie foarte mare și foarte greu de obținut.”

„Profesorii sunt foarte importanți în viața unui copil.”

De Ziua Profesorului, dascălii spun că, dincolo de lecții și note, cea mai importantă este colaborarea dintre școală, familie și întreaga comunitate.

Daniela VACARCIUC, DIRECTORUL LICEULUI VASILE ALECSANDRI: „Ca toată comunitatea să înțeleagă mesajul de educație care este un efort extraordinar și pe care îl realizează și mama și bunica și bunelul și tata și comunitatea, dar dacă nu o să avem aceleași reguli, dacă nu o să fim în același obiectiv, nu va merge.”

Dina MUNTEANU, REPORTER PROTV: „Conform Biroului Național de Statistică, sistemul educațional numără în jur de 45 de mii 300 de cadre didactice, concentrate majoritar în școli și grădinițe. Personalul din școli și grădinițe este împărțit aproape egal între orașe și sate, cu excepția universităților, care funcționează exclusiv în mediul urban. Domeniul este puternic feminizat, femeile reprezentând peste 88 la sută din profesori. Numărul tinerilor sub 30 de ani e de circa 7,5 procente, pe când cadrele de peste 60 de ani reprezintă în jur de 22 la sută.”