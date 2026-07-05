Trafic intens se înregistrează la această la postul vamal Sculeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Călătorii sunt îndemnați să opteze din timp pentru traversarea prin Costești, Leova sau Cahul, anunță Serviciul Vamal.

Potrivit Serviciului Vamal, autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier.

Flux intens la vama Sculeni/ Serviciul Vamal

A fost aplicată procedura REVERS

„Au fost deschise toate pistele și este aplicată procedura REVERS, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă”, au scris responsabilii de la frontieră.

În acest context, călătorii sunt rugați să manifeste înțelegere.

„La orice schimbare a situației vom reveni cu actualizări”.