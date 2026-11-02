Agitație la direcțiile de asistență socială din capitală, încă din prima zi a înscrierilor pentru compensații. Oamenii, în mare parte vârstnici, au stat la coadă, pentru a fi ajutați să completeze formularele. Deși unii spun că suma oferită de către stat este mică, oricum este binevenită, în condițiile în care pensiile nu le ajung pentru a acoperi facturile.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Aici, la Direcția asistență socială sectorul Rîșcani, rândul persoanelor e atât de mare încât se întinde până în stradă. Din prima zi, de cum s-a dat startul pentru înscrieri la compensații, beneficiarii, o mare parte dintre care sunt bătrâni, au venit direct la instituție”.

„E așa de frig, că eram gata să vin și de cu noapte, ca mai repede să vin aici.”

Oamenii spun că au venit de dimineață, chiar în prima zi a înscrierilor, pentru a fi ajutați de asistenții sociali să completeze formularele.

„Sunt nevoit, deoarece am pensia de 2350 de lei. Sunt pentru prima dată și vreau și eu un mic ajutor. – Vă este greu de acasă să completați on-line? – Eu nu pricep cum și mai bine vin aici să mă lămurească mai bine.”

Printre cei care așteptau să compleze formularul a fost și Maria Dulgher. Are nevoie de acest ajutor la contor, întrucât pensia nu-i ajunge să achite căldura.

Maria DULGHER, PENSIONARĂ: „Eu am venit prima dată, am auzit că dau la bătrâni, iar eu am nevoie. – Ce pensie aveți? – 3270. – Cum vă descurcați toată iarna? – Foarte greu”.

Printre solicitanți sunt și familii cu copii. Mihai, care are doi, spune că ajutorul este binevenit atunci când se adună facturile.

„Apartamentul e cu două camere și trebuie întreținut, era mai ieftin, iar acum poate să vină căldura și 3 și 4 mii de lei.”

Anul acesta, compensația pentru căldură va fi de cel mult o mie de lei.

„Asta e compensație?! Căldura pentru două camere e peste 3 mii de lei, iar pensia e tot 3 mii.”

„Sigur că nu ajunge! Eu tot ce primesc acum, dau înapoi și gata”.

„Eu mulțumesc pentru cât ne dau. Nu pot să zic că trebuie mai mult sau mai puțin, cum au hotărât ei.”

Pentru această lună, doritorii pot depune cererile până pe 27 noiembrie, atât în format fizic, cât și în format online. Dacă nu ați reușit să vă înregistrați, o puteți face și în continuare, până la data de 25 a fiecărei luni, iar compensația va fi acordată începând cu luna depunerii cererii.