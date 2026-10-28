Dacă urmează să plecați din Republica Moldova, luați în calcul timpul de așteptare la frontieră. La punctul de trecere Leușeni s-a format un flux sporit de călători și mașini pe sensul de ieșire din țară. Responsabilii de la frontieră recomandă șoferilor să opteze pentru rute alternative.

Potrivit Poliției de Frontieră, pentru fluidizarea traficului, autoritățile de control au deschis piste suplimentare și aplică procedura REVERS. Totodată, pentru reducerea timpilor de așteptare, este important ca fluxul de călători și mijloace de transport să fie distribuit și către alte puncte de trecere a frontierei.

În acest context, responsabilii de la vamă recomandă optarea din timp trecerea frontierei prin Costești, Leova sau Cahul.

„Alegerea unui punct de trecere alternativ contribuie la distribuirea echilibrată a fluxului de trafic și la reducerea timpilor de așteptare pentru toți participanții la traficul transfrontalier”.