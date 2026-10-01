Poliția vine cu noi detalii despre drona care a explodat aseară în extravilanul satului Ivancea, raionul Orhei. Experții au finalizat cercetarea și au stabilit preliminar că aparatul de zbor fără pilot s-ar fi lovit de copacii din apropierea drumului, după care a explodat.

Potrivit poliției, deflagrația s-a produs într-o zonă împădurită aflată la aproximativ 10 metri de drum. În locul exploziei a fost identificat un crater cu un diametru de circa 50 de centimetri și o adâncime de aproximativ 30 de centimetri.

Pe o rază de 30 de metri au fost observate mai multe urme ale exploziei. Copacii au fost deteriorați de suflul deflagrației, fiind identificate și urme ale efectului termic.

La aproximativ 15 metri de locul principal al exploziei, pe marginea drumului, polițiștii au mai găsit două cratere, cu diametrul de aproximativ 50 și 30 de centimetri.

Cele mai multe fragmente ale dronei au fost găsite pe o rază de aproximativ 120 de metri. Printre acestea se numără componente ale aripilor din spate, pe care era aplicat marcajul „Geran”, blocuri electronice și elemente ale sistemului de propulsie, inclusiv un motor turboreactiv care prezintă urme ale efectului termic.

Toate componentele găsite au fost ridicate și transmise pentru expertiză.

Citeste si : Poliția anunță ce tip de dronă a căzut lângă Brănești: aparatul are elemente specifice unei drone „Geran” cu motor turboreactiv - FOTO

Alertă în apropiere de Brănești

O explozie a avut loc noaptea trecută în apropierea localității Brănești, raionul Orhei. Momentul în care s-a produs deflagrația a fost surprins de camerele de supraveghere. Poliția a fost alertată după ce în zonă s-a auzit un zgomot puternic. Imediat au fost mobilizate serviciile specializate. Potrivit informațiilor preliminare, obiectul a fost identificat în apropierea unui drum.

Cum a crescut numărul încălcărilor spațiului aerian al Moldovei de la începutul războiului din Ucraina

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 44 de ori de la începutul acestui an, de peste două ori mai mult decât în tot anul 2025. Datele Serviciului de Operații Aeriene al Armatei Naționale, prezentate până la 24 septembrie, arată o creștere constantă a incidentelor pe fondul atacurilor aeriene asupra Ucrainei. În total, în perioada 2022–2026, au fost înregistrate 81 de cazuri în care în spațiul aerian al țării au pătruns drone, rachete sau alte obiecte aeriene.

Citeste si : De la 4 la 44 de incidente în 5 ani: cum a crescut numărul încălcărilor spațiului aerian al Moldovei de la începutul războiului din Ucraina - VIDEO