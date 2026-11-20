Doi bărbați, de 29 și 40 de ani, au fost condamnați la câte 17 ani de închisoare pentru omorul unui angajat al unei ferme din Comrat. După ce l-au ucis în bătaie, aceștia i-au ascuns corpul într-o prăpastie și i-au incendiat bunurile personale.

Potrivit Procuraturii Generale, crima a avut loc în noaptea de 14 decembrie 2025, la o fermă din satul Svetlîi. Cei doi se aflau în stare de ebrietate pe teritoriul fermei, unde au intrat în conflict cu un bărbat care se ocupa de îngrijirea animalelor.

În timpul altercației, victima a fost agresată fizic de cei doi bărbați, iar în urma loviturilor a murit.

Au ascuns corpul într-o prăpastie și au incendiat bunurile victimei

Pentru a ascunde urmele crimei, cei doi au transportat inițial corpul victimei în interiorul fermei, iar ulterior l-au dus într-o râpă dintr-o pădure, la aproximativ trei kilometri de satul Svetlîi.

De asemenea, telefonul mobil și bunurile personale ale victimei au fost distruse prin incendiere.

Cei doi bărbați au fost condamnați la câte 17 ani de închisoare.